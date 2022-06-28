Небо окрасилось в бело-сине-красные цвета (архивное фото)
Житель Ханты-Мансийска запечатлел небо в цветах российского триколора. Фотография опубликована в группе «Наш Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».
«Небо окрасилось в цвета российского флага в Ханты-Мансийске», — подписал публикацию автор. За полчаса запись набрала более 100 лайков.
Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО засняли необычное природное явление, похожее на смерч. Видео они поделились в соцсети «ВКонтакте».
Небо в Ханты-Мансийске
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