28 июня 2022

В Ханты-Мансийске небо окрасилось в цвета флага России. Фото

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Небо окрасилось в бело-сине-красные цвета (архивное фото) Фото:

Житель Ханты-Мансийска запечатлел небо в цветах российского триколора. Фотография опубликована в группе «Наш Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».

«Небо окрасилось в цвета российского флага в Ханты-Мансийске», — подписал публикацию автор. За полчаса запись набрала более 100 лайков.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО засняли необычное природное явление, похожее на смерч. Видео они поделились в соцсети «ВКонтакте».

Небо в Ханты-Мансийске

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Житель Ханты-Мансийска запечатлел небо в цветах российского триколора. Фотография опубликована в группе «Наш Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте». «Небо окрасилось в цвета российского флага в Ханты-Мансийске», — подписал публикацию автор. За полчаса запись набрала более 100 лайков. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО засняли необычное природное явление, похожее на смерч. Видео они поделились в соцсети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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