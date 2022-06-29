В Сургуте сносят железнодорожный вокзал

Реконструкция здания ЖД-вокзала в Сургуте началась со сноса багажного отделения. Основные работы запланированы на осень, когда компания-подрядчик возведет временное здание.
«Быстровозводимые, как сейчас часто используют, сооружения. Его основные части уже готовы, и в сентябре уже оно должно быть смонтировано. К этому времени уже приступят к полному сносу, демонтажу существующего здания», — приводит слова председателя комитета по социальной политике думы Сургута Эмилии Трапезниковой «Сургутинформтв».
Новый вокзал в городе появится в 2025 году. В «Российских железных дорогах» решили вместо реконструкции здания ЖД-вокзала в Сургуте просто снести его и построить новый, сообщало URA.RU ранее.
Реконструкция здания ЖД-вокзала в Сургуте началась со сноса багажного отделения. Основные работы запланированы на осень, когда компания-подрядчик возведет временное здание. «Быстровозводимые, как сейчас часто используют, сооружения. Его основные части уже готовы, и в сентябре уже оно должно быть смонтировано. К этому времени уже приступят к полному сносу, демонтажу существующего здания», — приводит слова председателя комитета по социальной политике думы Сургута Эмилии Трапезниковой «Сургутинформтв». Новый вокзал в городе появится в 2025 году. В «Российских железных дорогах» решили вместо реконструкции здания ЖД-вокзала в Сургуте просто снести его и построить новый, сообщало URA.RU ранее.