29 июня 2022
28 июня 2022

В Сургуте сносят железнодорожный вокзал

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Клипарт. Сургут, перрон, жд вокзал сургут
Новый ЖД-вокзал планируют построить в 2025 году Фото:

Реконструкция здания ЖД-вокзала в Сургуте началась со сноса багажного отделения. Основные работы запланированы на осень, когда компания-подрядчик возведет временное здание.

«Быстровозводимые, как сейчас часто используют, сооружения. Его основные части уже готовы, и в сентябре уже оно должно быть смонтировано. К этому времени уже приступят к полному сносу, демонтажу существующего здания», — приводит слова председателя комитета по социальной политике думы Сургута Эмилии Трапезниковой «Сургутинформтв».

Новый вокзал в городе появится в 2025 году. В «Российских железных дорогах» решили вместо реконструкции здания ЖД-вокзала в Сургуте просто снести его и построить новый, сообщало URA.RU ранее.

В Сургуте приступили к сносу ЖД-вокзала

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Реконструкция здания ЖД-вокзала в Сургуте началась со сноса багажного отделения. Основные работы запланированы на осень, когда компания-подрядчик возведет временное здание. «Быстровозводимые, как сейчас часто используют, сооружения. Его основные части уже готовы, и в сентябре уже оно должно быть смонтировано. К этому времени уже приступят к полному сносу, демонтажу существующего здания», — приводит слова председателя комитета по социальной политике думы Сургута Эмилии Трапезниковой «Сургутинформтв». Новый вокзал в городе появится в 2025 году. В «Российских железных дорогах» решили вместо реконструкции здания ЖД-вокзала в Сургуте просто снести его и построить новый, сообщало URA.RU ранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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