Акции «Сургутнефтегаза» взлетели в цене после важного решения

Акции «Сургутнефтегаза» растут в цене на фондовом рынке после принятого решения об отказе от моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Об этом свидетельствует данные на сайте финансового портала «Финам».
«„Сургутнефтегаз“. Последняя сделка была проведена по стоимости 25,8 рублей. Рост 7,3%», — указано на сайте. Компания пошла на этот шаг ради выплат дивидендов акционерам.
Ранее URA.RU писало, что глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о вступлении с 1 апреля в силу моратория на возбуждение дел о банкротстве по требованию кредиторов. Эта мера поможет предпринимателям справиться со сложностями, укрепить финансовое положение и сохранить рабочие места.
Акции «Сургутнефтегаза» растут в цене на фондовом рынке после принятого решения об отказе от моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Об этом свидетельствует данные на сайте финансового портала «Финам». «„Сургутнефтегаз“. Последняя сделка была проведена по стоимости 25,8 рублей. Рост 7,3%», — указано на сайте. Компания пошла на этот шаг ради выплат дивидендов акционерам. Ранее URA.RU писало, что глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о вступлении с 1 апреля в силу моратория на возбуждение дел о банкротстве по требованию кредиторов. Эта мера поможет предпринимателям справиться со сложностями, укрепить финансовое положение и сохранить рабочие места.