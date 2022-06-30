Акции «Сургутнефтегаза» взлетели в цене после важного решения

01 июля 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

В «Сургутнефтегазе» растет цена акций Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Акции «Сургутнефтегаза» растут в цене на фондовом рынке после принятого решения об отказе от моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Об этом свидетельствует данные на сайте финансового портала «Финам». «„Сургутнефтегаз“. Последняя сделка была проведена по стоимости 25,8 рублей. Рост 7,3%», — указано на сайте. Компания пошла на этот шаг ради выплат дивидендов акционерам. Ранее URA.RU писало, что глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о вступлении с 1 апреля в силу моратория на возбуждение дел о банкротстве по требованию кредиторов. Эта мера поможет предпринимателям справиться со сложностями, укрепить финансовое положение и сохранить рабочие места. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Акции «Сургутнефтегаза» растут в цене на фондовом рынке после принятого решения об отказе от моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Об этом свидетельствует данные на сайте финансового портала «Финам». «„Сургутнефтегаз“. Последняя сделка была проведена по стоимости 25,8 рублей. Рост 7,3%», — указано на сайте. Компания пошла на этот шаг ради выплат дивидендов акционерам. Ранее URA.RU писало, что глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о вступлении с 1 апреля в силу моратория на возбуждение дел о банкротстве по требованию кредиторов. Эта мера поможет предпринимателям справиться со сложностями, укрепить финансовое положение и сохранить рабочие места.