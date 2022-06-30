30 июня 2022

Акции «Сургутнефтегаза» взлетели в цене после важного решения

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В «Сургутнефтегазе» растет цена акций Фото:

Акции «Сургутнефтегаза» растут в цене на фондовом рынке после принятого решения об отказе от моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Об этом свидетельствует данные на сайте финансового портала «Финам».

«„Сургутнефтегаз“. Последняя сделка была проведена по стоимости 25,8 рублей. Рост 7,3%», — указано на сайте. Компания пошла на этот шаг ради выплат дивидендов акционерам.

Ранее URA.RU писало, что глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о вступлении с 1 апреля в силу моратория на возбуждение дел о банкротстве по требованию кредиторов. Эта мера поможет предпринимателям справиться со сложностями, укрепить финансовое положение и сохранить рабочие места.

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Акции «Сургутнефтегаза» растут в цене на фондовом рынке после принятого решения об отказе от моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Об этом свидетельствует данные на сайте финансового портала «Финам». «„Сургутнефтегаз“. Последняя сделка была проведена по стоимости 25,8 рублей. Рост 7,3%», — указано на сайте. Компания пошла на этот шаг ради выплат дивидендов акционерам. Ранее URA.RU писало, что глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о вступлении с 1 апреля в силу моратория на возбуждение дел о банкротстве по требованию кредиторов. Эта мера поможет предпринимателям справиться со сложностями, укрепить финансовое положение и сохранить рабочие места.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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