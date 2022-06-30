Пермский военный погиб в Херсонской области

01 июля 2022 в 13:54 Размер текста - 17 +

Прощание с солдатом пройдет в его родной деревне Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В спецоперации на Украине погиб 21-летний житель деревни Числы Нытвенского района Пермского края Вячеслав Киселев. Информация об этом появилась в группе в социальной сети «Вконтакте» Мокинской школы, где учился солдат. «24 июня в Херсонской области, село Лазовое трагически оборвалась жизнь Киселева Вячеслава, выпускника нашей школы, сына нашей коллеги, защитника Родины. Коллектив школы приносит соболезнования семье и близким. Пусть он останется в нашей памяти, таким каким мы его помним», — написала учительница школы Галина Аликина. Информацию о гибели Вячеслава корреспонденту URA.RU официально подтвердили в Мокинской школе. «Для кого-то он на всю жизнь останется мальчиком Славкой, для кого-то Славяном, для кого-то Славчиком. Для нас ты был и останешься самым лучшим и верным другом, который всегда придет на помощь. Не верится, что я больше никогда не услышу твой голос, не почувствую твоей поддержки, которая была очень важна…» — пишут друзья погибшего бойца. Прощание с Вячеславом Киселевым состоится 2 июля в 11.00 в Доме культуры д. Числы, Нытвенского городского округа. В феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По его словам, главная цель — помощь жителям ЛНР и ДНР, а также денацификация и демилитаризация Украины. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В спецоперации на Украине погиб 21-летний житель деревни Числы Нытвенского района Пермского края Вячеслав Киселев. Информация об этом появилась в группе в социальной сети «Вконтакте» Мокинской школы, где учился солдат. «24 июня в Херсонской области, село Лазовое трагически оборвалась жизнь Киселева Вячеслава, выпускника нашей школы, сына нашей коллеги, защитника Родины. Коллектив школы приносит соболезнования семье и близким. Пусть он останется в нашей памяти, таким каким мы его помним», — написала учительница школы Галина Аликина. Информацию о гибели Вячеслава корреспонденту URA.RU официально подтвердили в Мокинской школе. «Для кого-то он на всю жизнь останется мальчиком Славкой, для кого-то Славяном, для кого-то Славчиком. Для нас ты был и останешься самым лучшим и верным другом, который всегда придет на помощь. Не верится, что я больше никогда не услышу твой голос, не почувствую твоей поддержки, которая была очень важна…» — пишут друзья погибшего бойца. Прощание с Вячеславом Киселевым состоится 2 июля в 11.00 в Доме культуры д. Числы, Нытвенского городского округа. В феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По его словам, главная цель — помощь жителям ЛНР и ДНР, а также денацификация и демилитаризация Украины.