Улицу в центре Челябинска закроют для машин на два месяца. Карта

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Разное. Курган, ремонтные работы, проезд запрещен, знак кирпич, пила для асфальта, вскрытие дорожного покрытия
Ограничения на улице Сони Кривой будут введены с 4 июля (фото из архива) Фото:

В Челябинске для ремонта тепловых сетей с 4 июля остановят движение на участке улицы Сони Кривой. Об этом сообщили URA.RU в мэрии областного центра.

«Для проведения работ по реконструкции теплотрассы будет закрыто движение транспорта по улице Сони Кривой на участке от дома № 43 до дома № 59. Работы пройдут в два этапа», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.

  • 1-й этап: с 8 часов 4 июля до 20 часов 5 сентября. На участке от дома №43 до дома №57 по улице Сони Кривой (до перекрестка).
  • 2-й этап: с 20 часов 19 августа до 6 часов 22 августа. На участке между домами № 57 и № 59 по улице Сони Кривой (закрытие перекрестка).

Водителей просят учитывать ограничения. Маршруты движения следует выбирать заранее.

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В Челябинске для ремонта тепловых сетей с 4 июля остановят движение на участке улицы Сони Кривой. Об этом сообщили URA.RU в мэрии областного центра. «Для проведения работ по реконструкции теплотрассы будет закрыто движение транспорта по улице Сони Кривой на участке от дома № 43 до дома № 59. Работы пройдут в два этапа», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска. Водителей просят учитывать ограничения. Маршруты движения следует выбирать заранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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