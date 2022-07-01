Ограничения на улице Сони Кривой будут введены с 4 июля (фото из архива)
В Челябинске для ремонта тепловых сетей с 4 июля остановят движение на участке улицы Сони Кривой. Об этом сообщили URA.RU в мэрии областного центра.
«Для проведения работ по реконструкции теплотрассы будет закрыто движение транспорта по улице Сони Кривой на участке от дома № 43 до дома № 59. Работы пройдут в два этапа», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.
- 1-й этап: с 8 часов 4 июля до 20 часов 5 сентября. На участке от дома №43 до дома №57 по улице Сони Кривой (до перекрестка).
- 2-й этап: с 20 часов 19 августа до 6 часов 22 августа. На участке между домами № 57 и № 59 по улице Сони Кривой (закрытие перекрестка).
Водителей просят учитывать ограничения. Маршруты движения следует выбирать заранее.
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