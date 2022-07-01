Музыкант принял участие в фестивале RCC Extreme Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Автор хитов «Розовое вино» и «Хлопья летят наверх», рэпер Feduk принял участие в граффити-фестивале на открытии крупнейшего скейт-парка на Урале. Он разрисовал одну из поверхностей. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Рэпер Feduk должен был выступить на сцене вечером, к концу фестиваля. Но он появился на мероприятии заранее, в частности, взял баллончик и разрисовал одну из поверхностей, подготовленных организаторами для художников», — рассказывает корреспондент.

Граффити-фестиваль длился несколько часов, любой желающий мог нарисовать баллончиками что угодно на специально размещенных поверхностях. Там появились изображения обезьяны, утки, котика, а также другие иллюстрации.

В Екатеринбурге возле КРК «Уралец» проходит фестиваль RCC Extreme. Там открыли новый скейт-парк, он построен при поддержке Русской медной компании (РМК) на алее у Дворца спорта. Площадь парка составляет 1,5 тысячи квадратных метров, что делает его самым большим в УрФО. Внутри скейт-парк разделен на зоны для новичков и профессионалов. Он, как заверяют строители, подходит и для скейтбордов, и для велосипедов, и для трюковых самокатов. URA.RU публиковало видео стройки скейт-парка.