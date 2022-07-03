В Госдуме призвали ввести досрочную пенсию для части россиян

03 июля 2022 в 21:29 Размер текста - 17 +

Сергей Миронов считает, что принятие поправок позволит устранить существующее неравенство в правах между спасателями МЧС России и спасателями других ведомств Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Миронов предложил предоставить сотрудникам аварийно-спасательных служб одинаковое право на получение досрочной пенсии наравне со спасателями МЧС. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Принятие наших поправок позволит устранить существующее неравенство в правах между спасателями МЧС России и спасателями, которые, например, работают в море, топливно-энергетическом комплексе в различных казенных и бюджетных организациях и не подчиняются структурам МЧС», — написал он. Законопроект по данному вопросу уже направлен на отзыв в Правительство России. Миронов пояснил, что в российском законодательстве по закону «Об аварийно-спасательных службах» все спасатели имеют право на льготную пенсию. Но в то же время, по закону «О страховых пенсиях» право на досрочную страховую пенсию предоставляется только спасателям МЧС и Государственной противопожарной службы МЧС России. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов уточнил, что право на досрочную льготную пенсию нужно предоставить сотрудникам иных аварийно-спасательных формирований, выполняющих государственные и муниципальные задания. Ранее Миронов заявил, что параметры индексации пенсий, предложенные Минтруда в проекте бюджета Пенсионного фонда (ПФР), не соответствуют реальным темпам инфляции и обрекают миллионы российских пенсионеров на бедность. Кроме того, он уточнил, что работающих пенсионеров оставляют без индексации на 10 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Миронов предложил предоставить сотрудникам аварийно-спасательных служб одинаковое право на получение досрочной пенсии наравне со спасателями МЧС. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Принятие наших поправок позволит устранить существующее неравенство в правах между спасателями МЧС России и спасателями, которые, например, работают в море, топливно-энергетическом комплексе в различных казенных и бюджетных организациях и не подчиняются структурам МЧС», — написал он. Законопроект по данному вопросу уже направлен на отзыв в Правительство России. Миронов пояснил, что в российском законодательстве по закону «Об аварийно-спасательных службах» все спасатели имеют право на льготную пенсию. Но в то же время, по закону «О страховых пенсиях» право на досрочную страховую пенсию предоставляется только спасателям МЧС и Государственной противопожарной службы МЧС России. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов уточнил, что право на досрочную льготную пенсию нужно предоставить сотрудникам иных аварийно-спасательных формирований, выполняющих государственные и муниципальные задания. Ранее Миронов заявил, что параметры индексации пенсий, предложенные Минтруда в проекте бюджета Пенсионного фонда (ПФР), не соответствуют реальным темпам инфляции и обрекают миллионы российских пенсионеров на бедность. Кроме того, он уточнил, что работающих пенсионеров оставляют без индексации на 10 лет.