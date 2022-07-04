Михаил Мишустин назвал «Иннопром» главной площадкой для обсуждения промышленного развития Фото: Размик Закарян © URA.RU

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступил с речью на двенадцатой промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Он заявил, что на выставке представлено удивительное количество перспективных проектов в разных сферах. Мишустин отметил, что «Иннопром» стал главной площадкой для обсуждения новых идей промышленного развития в стране. Об этом Мишустин заявил во время своего выступления, на котором присутствует корреспондент URA.RU.

«Увидели на выставке и разработки предприятий Свердловской области — которая радушно принимает нас сегодня. Российского экспортного центра, корпораций „Ростех“, „Росатом“, концерна „Алмаз-Антей“ и многих других компаний. В целом по-хорошему удивило количество перспективных проектов в самых различных сферах, в том числе в транспортном машиностроении, металлургии, энергетике, фармацевтике», — сказал премьер-министр.

Он отметил, что основной темой выставки стал «Промышленный переход». «У нашей страны огромный потенциал. Уверен, что совместными усилиями мы сможем раскрыть его в полной мере. Предложить эффективные механизмы для быстрого достижения техно-логического суверенитета. Ответы на вызовы, которые стоят перед нами», — сказал Мишустин.

Премьер-министр заявил, что Казахстану, Узбекистану, Армении, Белоруссии и России необходимо совместно укреплять макроэкономическую стабильность. «Реализовывать совместные проекты, снижать зависимость от зарубежных поставок. Развивать сотрудничество по выпуску собственной продукции. И у нас есть успешный опыт», — отметил председатель правительства РФ.

Мишустин также отметил, что Россию невозможно изолировать. «Только вместе мы сделаем Россию сильной. Будем создавать современные решения и реализовывать масштабные проекты на благо наших граждан», — резюмировал он.

Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург в обед 4 июля. Первым делом он встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Выставка «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». URA.RU ведет онлайн-трансляцию самых важных событий выставки.

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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