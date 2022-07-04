РЖД предложила жителям ХМАО проголосовать за новый маршрут

Свердловская пригородная компания собирается ввести новый маршрут Сургут-Когалым.
ОАО «РЖД» предложила жителей ХМАО определить, нужен ли региону новый маршрут. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» на странице Свердловской пригородной компании.
«Проводится опрос на тему запуска нового пригородного поезда сообщением Сургут — Когалым. Назначение рейса в ваших руках», — рассказали в Свердловской пригородной компании.
С 12 декабря 2021 года запустили новый скорый поезд между Екатеринбургом и Сургутом (ХМАО). Маршрут прошел через станции Богданович, Камышлов, Тюмень, Тобольск, Пыть-Ях.
Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал