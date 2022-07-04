04 июля 2022
03 июля 2022

РЖД предложила жителям ХМАО проголосовать за новый маршрут

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка в Оленьи ручьи , шарики, ржд, жд, воздушные шарики, орлан, поезд, рельсовый автобус, рельсовый автобус орлан
Свердловская пригородная компания собирается ввести новый маршрут Сургут-Когалым. Фото:

ОАО «РЖД» предложила жителей ХМАО определить, нужен ли региону новый маршрут. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» на странице Свердловской пригородной компании.

«Проводится опрос на тему запуска нового пригородного поезда сообщением Сургут — Когалым. Назначение рейса в ваших руках», — рассказали в Свердловской пригородной компании.

С 12 декабря 2021 года запустили новый скорый поезд между Екатеринбургом и Сургутом (ХМАО). Маршрут прошел через станции Богданович, Камышлов, Тюмень, Тобольск, Пыть-Ях.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

ОАО «РЖД» предложила жителей ХМАО определить, нужен ли региону новый маршрут. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» на странице Свердловской пригородной компании. «Проводится опрос на тему запуска нового пригородного поезда сообщением Сургут — Когалым. Назначение рейса в ваших руках», — рассказали в Свердловской пригородной компании. С 12 декабря 2021 года запустили новый скорый поезд между Екатеринбургом и Сургутом (ХМАО). Маршрут прошел через станции Богданович, Камышлов, Тюмень, Тобольск, Пыть-Ях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...