РЖД предложила жителям ХМАО проголосовать за новый маршрут

Свердловская пригородная компания собирается ввести новый маршрут Сургут-Когалым. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

ОАО «РЖД» предложила жителей ХМАО определить, нужен ли региону новый маршрут. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» на странице Свердловской пригородной компании.

«Проводится опрос на тему запуска нового пригородного поезда сообщением Сургут — Когалым. Назначение рейса в ваших руках», — рассказали в Свердловской пригородной компании.

С 12 декабря 2021 года запустили новый скорый поезд между Екатеринбургом и Сургутом (ХМАО). Маршрут прошел через станции Богданович, Камышлов, Тюмень, Тобольск, Пыть-Ях.