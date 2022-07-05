В Екатеринбурге ищут девочку, ушедшую из дома неделю назад

В Екатеринбурге разыскивают 13-летнюю девочку, которая ушла из дома еще 28 июня. О поиске сообщают сотрудники полиции и поисковый отряд «Прорыв» в социальной сети «ВКонтакте».
«На момент пропажи была одета в черную толстовку с рисунком „роза“, черные джинсы с рваными коленями, бежевые кеды. С собой сумка через плечо», — сообщают волонтеры. 13-летняя девочка ростом 152 сантиметра, среднего телосложения, волосы черные и до плеч, глаза карие.
Полицейские и поисковый отряд просят сообщить о место нахождении пропавшей координатору поиска Марии по телефону: +7 900 203-66-62. Либо можно связаться с УМВД по Екатеринбургу ОП № 04 по телефону: 8 (343) 356-42-04.
Ранее в Екатеринбурге разыскивали 14-летнего мальчика, который ушел из дома 29 июня. На момент пропажи был одет в джинсовку светло-синего цвета, черные джинсы, белую футболку, тканевые серо-болотные кроссовки и кепку желтого цвета
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В Екатеринбурге разыскивают 13-летнюю девочку, которая ушла из дома еще 28 июня. О поиске сообщают сотрудники полиции и поисковый отряд «Прорыв» в социальной сети «ВКонтакте». «На момент пропажи была одета в черную толстовку с рисунком „роза“, черные джинсы с рваными коленями, бежевые кеды. С собой сумка через плечо», — сообщают волонтеры. 13-летняя девочка ростом 152 сантиметра, среднего телосложения, волосы черные и до плеч, глаза карие. Полицейские и поисковый отряд просят сообщить о место нахождении пропавшей координатору поиска Марии по телефону: +7 900 203-66-62. Либо можно связаться с УМВД по Екатеринбургу ОП № 04 по телефону: 8 (343) 356-42-04. Ранее в Екатеринбурге разыскивали 14-летнего мальчика, который ушел из дома 29 июня. На момент пропажи был одет в джинсовку светло-синего цвета, черные джинсы, белую футболку, тканевые серо-болотные кроссовки и кепку желтого цвета