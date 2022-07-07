Российских продавцов одежды поймали на сбыте нелегальных товаров 08 июля 2022 в 04:53 Размер текста - 17 + В России выявили 50 млн нарушений при реализации товаров легкой промышленности Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Система «Честный знак» выявила с начала года 50 млн нарушений при продаже продукции легкой промышленности. наибольшее количество нарушений зафиксировано в обороте полотенец, постельного белья и детских курток. «Стоимость „серых“ товаров эквивалентна 89,9 млрд рублей <…> Чаще всего предприниматели допускают нарушения в обороте полотенец, постельного белья и детских курток. Все собранные данные передаются в Роспотребнадзор, Федеральную налоговую службу и таможенникам», — пишет «Российская газета». Всего, по данным «Честного знака», нарушения допустили почти 29,5 тысячи компаний. Большая часть из них пыталась вести в оборот продукцию, не соответствующую разрешительной документации или с сертификатами с истекшими сроками действия. Система маркировки товаров «Честный знак» начала вводиться в России с 2016 года. На меховые изделия, табачную продукцию, обувь и лекарства стали наноситься марки с кодами, которые позволяют отследить путь товара от завода до потребителя. Ранее в сбыте контрафакта в России обвинили маркетплейс Wildberries. Такое заявление сделал представитель Минпромторга РФ Владислав Заславский в ходе круглого стола в Госдуме. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Система «Честный знак» выявила с начала года 50 млн нарушений при продаже продукции легкой промышленности. наибольшее количество нарушений зафиксировано в обороте полотенец, постельного белья и детских курток. «Стоимость „серых“ товаров эквивалентна 89,9 млрд рублей <…> Чаще всего предприниматели допускают нарушения в обороте полотенец, постельного белья и детских курток. Все собранные данные передаются в Роспотребнадзор, Федеральную налоговую службу и таможенникам», — пишет «Российская газета». Всего, по данным «Честного знака», нарушения допустили почти 29,5 тысячи компаний. Большая часть из них пыталась вести в оборот продукцию, не соответствующую разрешительной документации или с сертификатами с истекшими сроками действия. Система маркировки товаров «Честный знак» начала вводиться в России с 2016 года. На меховые изделия, табачную продукцию, обувь и лекарства стали наноситься марки с кодами, которые позволяют отследить путь товара от завода до потребителя. Ранее в сбыте контрафакта в России обвинили маркетплейс Wildberries. Такое заявление сделал представитель Минпромторга РФ Владислав Заславский в ходе круглого стола в Госдуме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям