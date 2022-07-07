07 июля 2022

Российских продавцов одежды поймали на сбыте нелегальных товаров

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В России выявили 50 млн нарушений при реализации товаров легкой промышленности Фото:

Система «Честный знак» выявила с начала года 50 млн нарушений при продаже продукции легкой промышленности. наибольшее количество нарушений зафиксировано в обороте полотенец, постельного белья и детских курток.

«Стоимость „серых“ товаров эквивалентна 89,9 млрд рублей <…> Чаще всего предприниматели допускают нарушения в обороте полотенец, постельного белья и детских курток. Все собранные данные передаются в Роспотребнадзор, Федеральную налоговую службу и таможенникам», — пишет «Российская газета».

Всего, по данным «Честного знака», нарушения допустили почти 29,5 тысячи компаний. Большая часть из них пыталась вести в оборот продукцию, не соответствующую разрешительной документации или с сертификатами с истекшими сроками действия.

Система маркировки товаров «Честный знак» начала вводиться в России с 2016 года. На меховые изделия, табачную продукцию, обувь и лекарства стали наноситься марки с кодами, которые позволяют отследить путь товара от завода до потребителя. Ранее в сбыте контрафакта в России обвинили маркетплейс Wildberries. Такое заявление сделал представитель Минпромторга РФ Владислав Заславский в ходе круглого стола в Госдуме.

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Система «Честный знак» выявила с начала года 50 млн нарушений при продаже продукции легкой промышленности. наибольшее количество нарушений зафиксировано в обороте полотенец, постельного белья и детских курток. «Стоимость „серых“ товаров эквивалентна 89,9 млрд рублей <…> Чаще всего предприниматели допускают нарушения в обороте полотенец, постельного белья и детских курток. Все собранные данные передаются в Роспотребнадзор, Федеральную налоговую службу и таможенникам», — пишет «Российская газета». Всего, по данным «Честного знака», нарушения допустили почти 29,5 тысячи компаний. Большая часть из них пыталась вести в оборот продукцию, не соответствующую разрешительной документации или с сертификатами с истекшими сроками действия. Система маркировки товаров «Честный знак» начала вводиться в России с 2016 года. На меховые изделия, табачную продукцию, обувь и лекарства стали наноситься марки с кодами, которые позволяют отследить путь товара от завода до потребителя. Ранее в сбыте контрафакта в России обвинили маркетплейс Wildberries. Такое заявление сделал представитель Минпромторга РФ Владислав Заславский в ходе круглого стола в Госдуме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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