Экономист предостерег россиян от продажи долларов

08 июля 2022 в 05:24 Размер текста - 17 +

Продавать доллары еще рано, считает экономист Верников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Курс доллара к концу года он может укрепиться до 75 рублей, поэтому продавать валюту, если она у вас есть, пока не стоит. Такой совет дал руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников. «В ближайшее время можно ожидать, что доллар продемонстрирует боковую динамику в диапазоне 55-68 рублей, а к концу года вырастет к отметке 75 рублей. Поэтому пока продавать его не стоит», — рассказал Верников в беседе с агентством «Прайм». Он напомнил, что излишне крепкий рубль не выгоден для отечественной экономики, поэтому власти стремятся направить его курс к оптимальным отметкам. «Поэтому в случае, если доллар приблизится к отметке 55 рублей, они активизируют словесные интервенции для ослабления рубля, а также попытаются поднять курс через покупку валют недружественных стран», — добавил эксперт. После объявления о начале спецоперации России на Украине рубль начал стремительно падать. В Банке России приняли меры по стабилизации курса. 28 мая курс доллара на Мосбирже опустился до 51,8 рубля впервые с мая 2015 года. Американские аналитики признали рубль самой сильной валютой в мире в этом году. Однако в первую неделю июля отечественная валюта начала резко падать. Аналитик BitRiver Владислав Антонов прогнозировал возвращение курса к 70 рублям за доллар. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Курс доллара к концу года он может укрепиться до 75 рублей, поэтому продавать валюту, если она у вас есть, пока не стоит. Такой совет дал руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников. «В ближайшее время можно ожидать, что доллар продемонстрирует боковую динамику в диапазоне 55-68 рублей, а к концу года вырастет к отметке 75 рублей. Поэтому пока продавать его не стоит», — рассказал Верников в беседе с агентством «Прайм». Он напомнил, что излишне крепкий рубль не выгоден для отечественной экономики, поэтому власти стремятся направить его курс к оптимальным отметкам. «Поэтому в случае, если доллар приблизится к отметке 55 рублей, они активизируют словесные интервенции для ослабления рубля, а также попытаются поднять курс через покупку валют недружественных стран», — добавил эксперт. После объявления о начале спецоперации России на Украине рубль начал стремительно падать. В Банке России приняли меры по стабилизации курса. 28 мая курс доллара на Мосбирже опустился до 51,8 рубля впервые с мая 2015 года. Американские аналитики признали рубль самой сильной валютой в мире в этом году. Однако в первую неделю июля отечественная валюта начала резко падать. Аналитик BitRiver Владислав Антонов прогнозировал возвращение курса к 70 рублям за доллар.