Пермяки поспорили, можно ли детям купаться в фонтанах Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» из Пермского края разошлись во мнениях, можно ли детям в жару бегать в фонтанах. Дискуссия развернулась в городском паблике «Подслушано Пермь» под одним из постов.

«Хотите сходить в зоопарк? Можете посетить местные фонтаны. Вопрос к родителям, вы нашли бесплатный душ для своих детей? Если они голову сломают, администрация будет отвечать?», — пишет разместивший видео пользователь. На нем сняты дети, бегающие под водяными струями музыкального фонтана в Перми.

Автору быстро возразили. «То есть дети должны стоять неподвижно рядом с фонтаном и с серьезным лицом лишь любоваться на унылую струю воды из асфальта? Фонтан для этого?». — спрашивает в ответ Алексей Никулин. «Там всегда так было! А в 90-е старый фонтан считался вообще самым популярным развлечением у детей летом!», — вспоминает Светланка Фролова.

Часть жителей Перми их не поддержала. «Меня тоже раздражает, что они там носятся и визжат. Хотелось бы просто насладиться красотой фонтана», — описывает свои ощущения от детей Мария Рознина. «Я понимаю жарко и для детей это развлечение, но когда там дети бегают в одних трусах, это как минимум противно <…> Это реально не достопримечательность в центре города, а общественный душ уже», — негодует Святослав Ахметьянов. «Во всех городах такие фонтаны, я в шоке, вчера аж дети на самокатах?! Родители?! Ау?! Башку сломят, кто отвечать будет?», — взывает Фаина Фролова. Однако, большинство поддержали право детей на купание в фонтане.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми разрешили купаться на Пермской КамГЭС. С учетом этого пляжа, в городе стало четыре официально открытых для купания пляжа.

Пермяки возмутились купающимися в фонтане детьми скриншот: VK «Подслушано Пермь»

Мнения жителей Перми, можно ли детям купать в фонтане, разошлись скриншот: VK «Подслушано Пермь»

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