Свердловский депутат сознался в фейк-ньюс с крокодилом в Исети

Алексей Свалов сознался в том, что в 2013 году выпустил живого крокодила в Исеть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат свердловского заксо Алексей Свалов сознался в том, что в 2013 году запустил фейковую историю о том, что в реке Исеть заметили крокодила. Об этом Свалов написал в своем telegram-канале.

«В августе 2013 года, перед визитом в Екатеринбург федерального руководства, в СМИ развернулась информационная кампания против одного человека. Предполагаю, хотели „снести“ его с должности. Чтобы прекратить вереницу публикаций, нужен был резонансный инфоповод. И я решился на одну из самых интересных авантюр в своей жизни. На берег уральской реки прибыла рептилия, которая до этого жила у одного моего друга. Чтобы снять на телефон видео гуляющего „гада“ хватило минуты. На всю операцию ушло менее получаса», — пишет Свалов.

Согласно данным URA.RU, эту историю стали обсуждать в СМИ на фоне скандала с экс-главой регионального ГИБДД Юрием Деминым. Силовик оштрафовал скорую за неправильную парковку, пока пациент ждал помощи. Чтобы отвлечь внимание СМИ от Демина, было принято решение запустить фейковую новость с крокодилом.

Ранее URA.RU писало, что в полицию Екатеринбурга обратился местный житель, который видел возле цирка на берегу Исети крокодила. Тот шел к воде. В связи с этим инцидентом полиция Свердловской области выступила со спецзаявлением. Крокодила заметил дежуривший у цирка наряд ГИБДД. Силовики хотели поймать его, но животное якобы скрылось от них в воде.