Выплаты для беременных студенток увеличили в Свердловской области

В Свердловской области увеличили размер пособий по беременности и родам для студенток очной формы обучения. С 1 сентября выплату приравняют к прожиточному минимуму для трудоспособного населения — 19136 рублей (на данный момент), рассказали в региональном отделении Социального фонда России.
«Выплату смогут получить студентки вузов, колледжей, училищ, техникумов, организаций дополнительного образования и научных организаций», — пояснили в СФР. Пособие будет выплачиваться сразу за весь период декрета.
До этого выплаты равнялись размеру стипендии за период отпуска. А с 1 сентября она составит:
- 89 301,33 рубля (при отпуске в 140 дней);
- 99 507,20 рубля (при отпуске в 156 дней);
- 123 746,13 рубля (при отпуске в 194 дня).
Заявление на выплату необходимо подать не позднее шести месяцев после окончания отпуска по беременности и родам через «Госуслуги», в МФЦ или в клиентских службах Социального фонда. Подробнее о том, как не ошибиться при получении пособия — в отдельном материале URA.RU.
