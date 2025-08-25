В Екатеринбург привезли сотни тонн отечественных яблок

Яблоки допустили к реализации
В Екатеринбург поступили партии свежих яблок общим весом 220 тонн. Продукцию завезли из четырех российских регионов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
«Так, из Кабардино-Балкарии поступило 100 тонн яблок, 80 тонн — из Краснодарского края и по 20 тонн — из Ставропольского края и Воронежской области», — пояснили там. Плоды завозили с 6 по 24 августа.
Яблоки направили на лабораторные исследования, чтобы выявить возможных вредителей. В конце концов всю продукцию допустили к реализации.
