Знакомые офицера, которого обвинили в растлении кадета в Екатеринбурге, вступились за него

Знакомые заступились за воспитателя Екатеринбургского суворовского военного училища Виктора (имя изменено), которого обвинили в растлении кадета и отправили под домашний арест. По словам товарищей, Виктора могли оговорить.
«Я с ним знаком с 2006 года, когда он был моим преподавателем. Он один из лучших, порядочный офицер, всегда был примером для курсантов. С уверенностью скажу, что все его ученики оставят о нем положительные отзывы. Скорее всего, произошло недоразумение, [Виктора], я уверен, оговорили», — сказал URA.RU его бывший ученик.
Второй собеседник добавил, что считает Виктора настоящим офицером. «Таких очень мало. Между собой мы его называем дядя Вова. Если кто-то из наших в отпуске или проездом в Екатеринбурге, то обязательно заезжаем проведать [Виктора]. Он нас всегда поддерживал, давал советы», — сказал мужчина.
О том, что воспитатель стал фигурантом уголовного дела, стало известно 22 августа. Чкаловский районный суд отправил его под домашний арест до 30 сентября. Мужчине вменяют п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего). По версии следствия, обвиняемый пригласил воспитанника домой, где надругался над ним.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!