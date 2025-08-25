Бывшему свердловскому чиновнику вынесли приговор

В Верхотурье освободили от наказания экс-главу Карелинского ТУ Дутко
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Решение вынес суд в Верхотурье
Решение вынес суд в Верхотурье Фото:

Бывший начальник Карелинского территориального управления Верхотурского округа (Свердловская область) Александр Дутко, попавший под суд по обвинению в трех преступлениях, получил приговор. Подробности истории URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Дутко начали судить в июне 2024 года. Ему вменили крупную кражу (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ), незаконную рубку леса в крупном размере (п. «г», ч. 2 ст. 260 УК РФ) и превышение полномочий (п. «в», ч. 3 ст. 286 УК РФ). В итоге суд оправдал его по первым двум статьям, а оставшееся обвинение переквалифицировал на халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ). 

«Ему назначили штраф в 50 тысяч рублей. Но освободили от наказания в связи с истечением срока давности», — уточнили в суде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший начальник Карелинского территориального управления Верхотурского округа (Свердловская область) Александр Дутко, попавший под суд по обвинению в трех преступлениях, получил приговор. Подробности истории URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. Дутко начали судить в июне 2024 года. Ему вменили крупную кражу (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ), незаконную рубку леса в крупном размере (п. «г», ч. 2 ст. 260 УК РФ) и превышение полномочий (п. «в», ч. 3 ст. 286 УК РФ). В итоге суд оправдал его по первым двум статьям, а оставшееся обвинение переквалифицировал на халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ).  «Ему назначили штраф в 50 тысяч рублей. Но освободили от наказания в связи с истечением срока давности», — уточнили в суде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...