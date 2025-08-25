Бывшему свердловскому чиновнику вынесли приговор

Бывший начальник Карелинского территориального управления Верхотурского округа (Свердловская область) Александр Дутко, попавший под суд по обвинению в трех преступлениях, получил приговор. Подробности истории URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
Дутко начали судить в июне 2024 года. Ему вменили крупную кражу (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ), незаконную рубку леса в крупном размере (п. «г», ч. 2 ст. 260 УК РФ) и превышение полномочий (п. «в», ч. 3 ст. 286 УК РФ). В итоге суд оправдал его по первым двум статьям, а оставшееся обвинение переквалифицировал на халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ).
«Ему назначили штраф в 50 тысяч рублей. Но освободили от наказания в связи с истечением срока давности», — уточнили в суде.
