В ХМАО Пенсионный фонд оставил ребенка без выплат на 7 месяцев

11 июля 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Ребенка лишили пенсии из-за того, что его пропавший отец нашелся в другом регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Лангепасе Пенсионный фонд РФ незаконно лишил ребенка пенсии по потере кормильца. Его отец считался пропавшим, но позже нашелся в другом регионе. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО. «В отсутствие законных оснований территориальным отделением Пенсионного фонда РФ издано распоряжение о приостановлении выплаты пенсии по потере кормильца — отца ребенка. Свыше семи месяцев выплаты страховой пенсии не производились. Основанием принятого решения послужил тот факт, что лицо, которое признано решением суда безвестно отсутствующим, установлено на территории иного субъекта Российской Федерации», — следует из сообщения на сайте ведомства. Прокуратура подала в суд на ПФР — решение вынесли в пользу ребенка. Сейчас ему перечислили на счет более 60 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что мэра из ХМАО заставили выдать квартиру сироте. Тогда представление от прокуратуры получил глава Мегиона Олег Дейнека. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Лангепасе Пенсионный фонд РФ незаконно лишил ребенка пенсии по потере кормильца. Его отец считался пропавшим, но позже нашелся в другом регионе. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО. «В отсутствие законных оснований территориальным отделением Пенсионного фонда РФ издано распоряжение о приостановлении выплаты пенсии по потере кормильца — отца ребенка. Свыше семи месяцев выплаты страховой пенсии не производились. Основанием принятого решения послужил тот факт, что лицо, которое признано решением суда безвестно отсутствующим, установлено на территории иного субъекта Российской Федерации», — следует из сообщения на сайте ведомства. Прокуратура подала в суд на ПФР — решение вынесли в пользу ребенка. Сейчас ему перечислили на счет более 60 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что мэра из ХМАО заставили выдать квартиру сироте. Тогда представление от прокуратуры получил глава Мегиона Олег Дейнека.