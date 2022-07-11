Пожарные потушили загоревшийся ангар с автотехникой в Екатеринбурге Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Ночью 12 июля загорелся склад и автомобильная техника в промышленной зоне в Екатеринбурге. Площадь пожара составила 750 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений на площади 750 квадратных метров горит готовая продукция в ангаре и грузовые автомобили. В тушении пожара задействованы 14 единиц техники, 45 человек личного состава. Пострадавших на месте пожара нет», — рассказали сотрудники ведомства.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Валерия Казакова, на начальном этапе сложности в тушении заключались в плотной застройке, высокой пожарной загрузке и в наличии газовых баллонов на территории промзоны. Спасателям удалось ликвидировать пожар только к 03:57 утра, сообщение о возгорании было зафиксировано вечером 11 июля в 23:08.

Ранее URA.RU сообщало о начале пожара на промышленной зоне. По первоначальным данным, площадь пожара составляла 200 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области