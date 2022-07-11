Пожар произошел на промышленной базе в Екатеринбурге (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге произошел пожар на промышленной базе в микрорайоне Втузгородок. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали читатели.

«Полыхает база напротив ул. Комсомольская, 76. По ощущениям, пожарные долго искали путь подъезда — везде же заборы, ворота», — рассказал один из очевидцев.

Поблизости находится заправка «Лукойла». Представители ГУ МЧС России по Свердловской области пообещали прокомментировать пожар позднее.

Обновлено в 00:33: «По оперативной информации площадь пожара составляет 200 м. кв. Основные усилия огнеборцев сосредоточены на локализации пожара. В тушении пожара задействованы 14 едениц пожарной техники и 38 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: читатель URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU