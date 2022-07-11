11 июля 2022

В Екатеринбурге загорелась промышленная база. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на улице Гоголя. Курган, мчс, деревянный дом, пожарная машина, заброшенный дом, пожар, огонь, ночь
Пожар произошел на промышленной базе в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге произошел пожар на промышленной базе в микрорайоне Втузгородок. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали читатели.

«Полыхает база напротив ул. Комсомольская, 76. По ощущениям, пожарные долго искали путь подъезда — везде же заборы, ворота», — рассказал один из очевидцев.

Поблизости находится заправка «Лукойла». Представители ГУ МЧС России по Свердловской области пообещали прокомментировать пожар позднее.

Обновлено в 00:33: «По оперативной информации площадь пожара составляет 200 м. кв. Основные усилия огнеборцев сосредоточены на локализации пожара. В тушении пожара задействованы 14 едениц пожарной техники и 38 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

В Екатеринбурге произошел пожар на промышленной базе в микрорайоне Втузгородок. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали читатели. «Полыхает база напротив ул. Комсомольская, 76. По ощущениям, пожарные долго искали путь подъезда — везде же заборы, ворота», — рассказал один из очевидцев. Поблизости находится заправка «Лукойла». Представители ГУ МЧС России по Свердловской области пообещали прокомментировать пожар позднее. Обновлено в 00:33: «По оперативной информации площадь пожара составляет 200 м. кв. Основные усилия огнеборцев сосредоточены на локализации пожара. В тушении пожара задействованы 14 едениц пожарной техники и 38 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...