Власти ХМАО поддержали эксклюзивный проект студентов по брендингу

В Ханты-Мансийске проекты студентов получили поддержку властей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Студенты из Ханты-Мансийска, победившие в конкурсе на лучший образец сувенирной продукции «Югра-бренд», получат поддержку от властей региона. Об этом URA.RU рассказал директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов.

«Впервые студенты по направлению дизайнерского искусства будут изготавливать сувенирную продукцию „Югра-бренд“ из экокожи, кожи, чешуи рыбы. Идея заключается в том, чтобы через три года создать им имя и студент уже был бы известным дизайнером после выпуска. Такого пока в стране никто не делал. Это станет конкурсом и будет носить системный подход», — сказал Латыпов.

Проекты победителей конкурса в дальнейшем будут воплощены мастерами «Центра искусств для одаренных детей Севера» в цехе по производству кожи и презентованы как подарочные наборы для гостей округа. До 12 сентября планируется изготовить продукцию первых участников.

Правительство страны всесторонне поддерживает как научные, так и творческие начинания студенчества. Российская студенческая весна — единственная в России программа поддержки и развития студенческого творчества, которая с 2019 года реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».