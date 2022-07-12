Промбаза в Екатеринбурге загорелась второй раз за сутки. Видео

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Пожарные тушат пожар на промзоне в Екатеринбурге второй раз за сутки Фото:

В Екатеринбурге промышленная база на улице Комсомольской, 71 в микрорайоне Втузгородок загорелась повторно. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы.

«Промбаза на Комсомольской загорелась повторно», — рассказал очевидец. Для тушения возгорания к месту происшествия выехали спасатели.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 21:00,загорелась макулатура площадью 90 квадратных метров. Через 21 минуту пожарным удалось локализовать пожар, угрозы распространения огня нет. О причинах возгорание на данный момент не сообщается.

Ранее агентство сообщало, что площадь пожара на промышленной базе ночью 12 июля составила 750 квадратных метров. Загорелся ангар с автотехникой, рядом с ангаром находилось несколько газовых баллонов.

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В Екатеринбурге промышленная база на улице Комсомольской, 71 в микрорайоне Втузгородок загорелась повторно. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы. «Промбаза на Комсомольской загорелась повторно», — рассказал очевидец. Для тушения возгорания к месту происшествия выехали спасатели. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 21:00,загорелась макулатура площадью 90 квадратных метров. Через 21 минуту пожарным удалось локализовать пожар, угрозы распространения огня нет. О причинах возгорание на данный момент не сообщается. Ранее агентство сообщало, что площадь пожара на промышленной базе ночью 12 июля составила 750 квадратных метров. Загорелся ангар с автотехникой, рядом с ангаром находилось несколько газовых баллонов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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