В Екатеринбурге промышленная база на улице Комсомольской, 71 в микрорайоне Втузгородок загорелась повторно. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы.
«Промбаза на Комсомольской загорелась повторно», — рассказал очевидец. Для тушения возгорания к месту происшествия выехали спасатели.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 21:00,загорелась макулатура площадью 90 квадратных метров. Через 21 минуту пожарным удалось локализовать пожар, угрозы распространения огня нет. О причинах возгорание на данный момент не сообщается.
Ранее агентство сообщало, что площадь пожара на промышленной базе ночью 12 июля составила 750 квадратных метров. Загорелся ангар с автотехникой, рядом с ангаром находилось несколько газовых баллонов.
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