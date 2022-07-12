В пермском ТРК «Семья» нашли замену ушедшему «Декатлону»

13 июля 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

На месте пункта выдачи «Декатлон», закрывшегося в апреле, будет кофейня Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В пермском торгово-развлекательном комплексе «Семья» на месте пункта выдачи магазина «Декатлон» откроется кофейня Monkey Grinder. Она будет рассчитана на шесть посадочных мест. «В ТРК „Семья“ планируют открыть кофейню Monkey Grinder. Она разместится на площадях, где раньше работал пункт выдачи товаров „Декатлон“», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на представителей ТРК. Пункт выдачи товаров указанного магазина закрылся в «Семье» в апреле. Французский бренд спортивных и туристических товаров «Декатлон» объявил об уходе из России на фоне западных санкций. В конце июня в Перми прекратил работу магазин торговой сети, расположенный на шоссе Космонавтов, 393. До 10 июля он работал только онлайн, а также на возврат товаров.

В пермском торгово-развлекательном комплексе «Семья» на месте пункта выдачи магазина «Декатлон» откроется кофейня Monkey Grinder. Она будет рассчитана на шесть посадочных мест. «В ТРК „Семья“ планируют открыть кофейню Monkey Grinder. Она разместится на площадях, где раньше работал пункт выдачи товаров „Декатлон“», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на представителей ТРК. Пункт выдачи товаров указанного магазина закрылся в «Семье» в апреле. Французский бренд спортивных и туристических товаров «Декатлон» объявил об уходе из России на фоне западных санкций. В конце июня в Перми прекратил работу магазин торговой сети, расположенный на шоссе Космонавтов, 393. До 10 июля он работал только онлайн, а также на возврат товаров.