Decathlon в Перми продолжает работать, несмотря на санкции

Магазин спорттоваров работает в обычном режиме Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Магазин спортивных товаров французского бренда Decathlon в Перми продолжает работать. Несмотря на то, что в головном офисе компании еще 5 апреля заявили о приостановке деятельности в РФ. Режим работы с указан в группе пермского магазина. Актуальность размещенной информации URA.RU подтвердил оператор call-центра магазина.

«Магазин Decathlon на шоссе Космонавтов, 393/1 работает в обычном режиме. Информации о дате закрытия нет», — сообщил URA.RU оператор.

Стоит отметить, что на следующий день после объявления компании о приостановлении деятельности, в Перми все же остановили работу пункта выдачи заказов Decathlon у ТРК «Семья» с уточнением, что закрытие — временное. Основной магазин не закрывался ни на день.

Иностранные бренды начали приостанавливать свою деятельность в РФ в рамках санкционного давления. Это — реакция западных стран на проведение вынужденной спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих мер — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».