Роспотребнадзор ХМАО объяснил, как купить неядовитый арбуз

13 июля 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор ХМАО дал рекомендации по выбору арбуза Фото: Денис Моргунов © URA.RU Роспотребнадзор ХМАО дал советы жителям округа по покупке арбузов и дынь в связи с участившимися случаями нелегальной торговли. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. «При выборе арбуза необходимо обращать внимание на внешний вид: хороший, зрелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой. Усик и плодоножка у зрелого арбуза должны быть сухие. Если немного сдавить спелый арбуз руками, можно услышать хруст. Желтое или белое пятно на боку ягоды тоже хороший знак, но оно не должно быть слишком большим. В таком случае арбуз будет несладкий, потому что ему не хватало солнечного света», — сказано в сообщении. В пресс-службе добавили, что жителям не следует покупать арбузы в неустановленных местах торговли, вдоль автодорог, где они свалены в кучу на земле. Выбирая дыню нужно обратить внимание на плодоножку, которая у зрелых плодов всегда сухая. От спелой дыни исходит сильный приятный запах, а если по ней похлопать, то звук должен быть звонким. «Лучшим временем для покупки дынь и арбузов считается август и сентябрь, это период их естественного созревания, в этот период наименьшая вероятность того, что в бахчевых культурах содержатся нитраты», — заключили в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске продавали ядовитые арбузы. Тогда житель города купил арбуз и решил проверить его с помощью нитратомера. Прибор показал наличие вредных веществ в 226 единиц при норме в 60. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Роспотребнадзор ХМАО дал советы жителям округа по покупке арбузов и дынь в связи с участившимися случаями нелегальной торговли. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. «При выборе арбуза необходимо обращать внимание на внешний вид: хороший, зрелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой. Усик и плодоножка у зрелого арбуза должны быть сухие. Если немного сдавить спелый арбуз руками, можно услышать хруст. Желтое или белое пятно на боку ягоды тоже хороший знак, но оно не должно быть слишком большим. В таком случае арбуз будет несладкий, потому что ему не хватало солнечного света», — сказано в сообщении. В пресс-службе добавили, что жителям не следует покупать арбузы в неустановленных местах торговли, вдоль автодорог, где они свалены в кучу на земле. Выбирая дыню нужно обратить внимание на плодоножку, которая у зрелых плодов всегда сухая. От спелой дыни исходит сильный приятный запах, а если по ней похлопать, то звук должен быть звонким. «Лучшим временем для покупки дынь и арбузов считается август и сентябрь, это период их естественного созревания, в этот период наименьшая вероятность того, что в бахчевых культурах содержатся нитраты», — заключили в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске продавали ядовитые арбузы. Тогда житель города купил арбуз и решил проверить его с помощью нитратомера. Прибор показал наличие вредных веществ в 226 единиц при норме в 60.