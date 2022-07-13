Челябинцы делятся в соцсетях фотографиями суперлуния года

Луна этой ночью подошла максимально близко к Земле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области в социальных сетях делятся фотографиями Суперлуния, которое станет главным в этом году. Впечатляющие снимки удалось сделать жителям Снежинска, Магнитогорска и Челябинска.

«Сегодня потрясающая луна! Находится ближе всего к Земле, еще и красная. Жаль, что фото не передает всей красоты», — написала жительница Магнитогорска.

На сайте московского планетария сообщается, что суперлуние в ночь на 14 июля станет главным в 2022 году. Луна подойдет к Земле максимально близко. Видимый диаметр Луны составит 33 минуты и 27 секунд. Суперлуна пробудет в созвездии Стрельца до восхода Солнца 14 июля.

Снежинск Игорь Карионов, паблик «Подслушано. Снежинск» в соцсети «ВКонтакте»

Магнитогорск Варвара Сладкая, паблик «Черное и Белое. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте»