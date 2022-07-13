13 июля 2022

Челябинцы делятся в соцсетях фотографиями суперлуния года

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Луна, спутник Земли. Челябинск, природа, небо, луна, астрономия, полнолуние, спутник земли, небесное явление
Луна этой ночью подошла максимально близко к Земле Фото:

Жители Челябинской области в социальных сетях делятся фотографиями Суперлуния, которое станет главным в этом году. Впечатляющие снимки удалось сделать жителям Снежинска, Магнитогорска и Челябинска.

«Сегодня потрясающая луна! Находится ближе всего к Земле, еще и красная. Жаль, что фото не передает всей красоты», — написала жительница Магнитогорска.

На сайте московского планетария сообщается, что суперлуние в ночь на 14 июля станет главным в 2022 году. Луна подойдет к Земле максимально близко. Видимый диаметр Луны составит 33 минуты и 27 секунд. Суперлуна пробудет в созвездии Стрельца до восхода Солнца 14 июля.

Снежинск
Магнитогорск
Челябинск

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Жители Челябинской области в социальных сетях делятся фотографиями Суперлуния, которое станет главным в этом году. Впечатляющие снимки удалось сделать жителям Снежинска, Магнитогорска и Челябинска. «Сегодня потрясающая луна! Находится ближе всего к Земле, еще и красная. Жаль, что фото не передает всей красоты», — написала жительница Магнитогорска. На сайте московского планетария сообщается, что суперлуние в ночь на 14 июля станет главным в 2022 году. Луна подойдет к Земле максимально близко. Видимый диаметр Луны составит 33 минуты и 27 секунд. Суперлуна пробудет в созвездии Стрельца до восхода Солнца 14 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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