Челябинцы разработали эскизы космического театра для Китая. Фото

05 февраля 2025 в 10:45 Размер текста - 17 +

Земляне разрабатывают проекты освоения других планет Фото: Пресс-служба Роскосмоса Инженеры группы «Урал» из Челябинска создали эскизы космического театра для сооружений, которые построят на китайском острове Хайнань в городе Вэньчан. Два решения, включающих наземное и подземное пространства, представили в Вене на 62-й сессии Научно-технического подкомитета Управления ООН по вопросам космического пространства. Актеры театра представят зрителям возможности свободного парения. «В первом решении мы предложили наземный вариант размещения комплекса. Он выполнен в плавных формах, напоминающих линию гравитационных маневров космических летательных аппаратов», — рассказал директор проектной группы «Урал» Максим Купцов. В своем варианте подземного комплекса инженеры предложили сооружения, предположив, что там могут выглядеть первые поселения людей на других планетах. Актерам театра предстоит свободно парить в сооружениях. Этому помогут три крупнейшие в мире аэродинамические трубы. В комплексе предусмотрены музей истории космоса, смотровая площадка запуска ракет, зона здоровья и долголетия, а также космический отель и даже планетарий. Ранее челябинские инженеры работали над проектами Детской филармонии, Кафедрального собора, ФОК по тхэквондо «Коре» и школой на Краснопольской площадке в Челябинске. Это общий вид сооружения с высоты Проектная группа «УРАЛ» Так выглядит главный павильон Проектная группа «УРАЛ» Здесь будут летать космонавты Проектная группа «УРАЛ» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инженеры группы «Урал» из Челябинска создали эскизы космического театра для сооружений, которые построят на китайском острове Хайнань в городе Вэньчан. Два решения, включающих наземное и подземное пространства, представили в Вене на 62-й сессии Научно-технического подкомитета Управления ООН по вопросам космического пространства. Актеры театра представят зрителям возможности свободного парения. «В первом решении мы предложили наземный вариант размещения комплекса. Он выполнен в плавных формах, напоминающих линию гравитационных маневров космических летательных аппаратов», — рассказал директор проектной группы «Урал» Максим Купцов. В своем варианте подземного комплекса инженеры предложили сооружения, предположив, что там могут выглядеть первые поселения людей на других планетах. Актерам театра предстоит свободно парить в сооружениях. Этому помогут три крупнейшие в мире аэродинамические трубы. В комплексе предусмотрены музей истории космоса, смотровая площадка запуска ракет, зона здоровья и долголетия, а также космический отель и даже планетарий. Ранее челябинские инженеры работали над проектами Детской филармонии, Кафедрального собора, ФОК по тхэквондо «Коре» и школой на Краснопольской площадке в Челябинске.