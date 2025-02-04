04 февраля 2025

Челябинцы разработали эскизы космического театра для Китая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Земляне разрабатывают проекты освоения других планет Фото:

Инженеры группы «Урал» из Челябинска создали эскизы космического театра для сооружений, которые построят на китайском острове Хайнань в городе Вэньчан. Два решения, включающих наземное и подземное пространства, представили в Вене на 62-й сессии Научно-технического подкомитета Управления ООН по вопросам космического пространства. Актеры театра представят зрителям возможности свободного парения.

«В первом решении мы предложили наземный вариант размещения комплекса. Он выполнен в плавных формах, напоминающих линию гравитационных маневров космических летательных аппаратов», — рассказал директор проектной группы «Урал» Максим Купцов. В своем варианте подземного комплекса инженеры предложили сооружения, предположив, что там могут выглядеть первые поселения людей на других планетах.

Актерам театра предстоит свободно парить в сооружениях. Этому помогут три крупнейшие в мире аэродинамические трубы. В комплексе предусмотрены музей истории космоса, смотровая площадка запуска ракет, зона здоровья и долголетия, а также космический отель и даже планетарий. Ранее челябинские инженеры работали над проектами Детской филармонии, Кафедрального собора, ФОК по тхэквондо «Коре» и школой на Краснопольской площадке в Челябинске.

Это общий вид сооружения с высоты
Это общий вид сооружения с высоты
Так выглядит главный павильон
Так выглядит главный павильон
Здесь будут летать космонавты
Здесь будут летать космонавты

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Инженеры группы «Урал» из Челябинска создали эскизы космического театра для сооружений, которые построят на китайском острове Хайнань в городе Вэньчан. Два решения, включающих наземное и подземное пространства, представили в Вене на 62-й сессии Научно-технического подкомитета Управления ООН по вопросам космического пространства. Актеры театра представят зрителям возможности свободного парения. «В первом решении мы предложили наземный вариант размещения комплекса. Он выполнен в плавных формах, напоминающих линию гравитационных маневров космических летательных аппаратов», — рассказал директор проектной группы «Урал» Максим Купцов. В своем варианте подземного комплекса инженеры предложили сооружения, предположив, что там могут выглядеть первые поселения людей на других планетах. Актерам театра предстоит свободно парить в сооружениях. Этому помогут три крупнейшие в мире аэродинамические трубы. В комплексе предусмотрены музей истории космоса, смотровая площадка запуска ракет, зона здоровья и долголетия, а также космический отель и даже планетарий. Ранее челябинские инженеры работали над проектами Детской филармонии, Кафедрального собора, ФОК по тхэквондо «Коре» и школой на Краснопольской площадке в Челябинске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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