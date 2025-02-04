Инженеры группы «Урал» из Челябинска создали эскизы космического театра для сооружений, которые построят на китайском острове Хайнань в городе Вэньчан. Два решения, включающих наземное и подземное пространства, представили в Вене на 62-й сессии Научно-технического подкомитета Управления ООН по вопросам космического пространства. Актеры театра представят зрителям возможности свободного парения.
«В первом решении мы предложили наземный вариант размещения комплекса. Он выполнен в плавных формах, напоминающих линию гравитационных маневров космических летательных аппаратов», — рассказал директор проектной группы «Урал» Максим Купцов. В своем варианте подземного комплекса инженеры предложили сооружения, предположив, что там могут выглядеть первые поселения людей на других планетах.
Актерам театра предстоит свободно парить в сооружениях. Этому помогут три крупнейшие в мире аэродинамические трубы. В комплексе предусмотрены музей истории космоса, смотровая площадка запуска ракет, зона здоровья и долголетия, а также космический отель и даже планетарий. Ранее челябинские инженеры работали над проектами Детской филармонии, Кафедрального собора, ФОК по тхэквондо «Коре» и школой на Краснопольской площадке в Челябинске.
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