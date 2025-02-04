Элитные УК Челябинска грозят уходом за отказ собственников вдвое повысить тарифы

В Челябинске управляющая компания отказывается обслуживать элитные дома в ЖК «Ньютон» — заявления об этом получили жители уже трех домов. Ранее жители микрорайона выступали против двукратного повышения тарифов, которые пыталась ввести УК.
«За день до окончания договора в доме появилось заявление об отказе от продления текущего договора управления с предложением либо согласиться с новыми условиями обслуживания, либо найти иную УК. Предлагаемый тариф больше чем в два раза превышает городской. Кроме того, в отдельные строки вынесены услуги текущего ремонта и вывоза снега, то есть плата за них будет взиматься дополнительно», — возмутилась жительница микрорайона Кристина, сообщает издание 74.ру.
Как уточняет 74.ру, с одним из домов договор планируют прекратить уже с 1 февраля, а с 28 февраля — с двумя другими. Следовательно, для смены УК необходимо срочно проводить собрание собственников и выбирать другую компанию. При этом в Госжилинспекции по региону говорят о том, что такие действия незаконны. В ГЖИ сообщили, что договор по дому № 24 на Макеева истекает не в 2025, а в 2026 году.
«Многоквартирный дом на Академика Макеева, 24 включен в реестр лицензий Челябинской области с 1 февраля 2022 года. В соответствии с пунктом 12.7 договора управления многоквартирным домом АМ24 от 29 сентября 2020 года, при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора управления по окончании срока его действия, настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях. Таким образом, срок действия договора управления многоквартирным домом АМ24 продлен до 31 января 2026 года», — отметили в ГЖИ.
В ГЖИ отметили, что, по данным на 31 января 2025 года, заявления о расторжении договора от УК, обслуживающей ЖК «Ньютон», не поступало. Также там напомнили, что УК не может по своему усмотрению изменить тариф, а жители имеют полное право проголосовать против любого решения, нарушающего их интересы.
В начале ноября 2024 года жители элитных ЖК в Челябинске пожаловались на двойной рост цен за обслуживание домов. Жители жилых комплексов опасались, что коммунальные платежи скоро сравняются с платой по ипотеке.
С начала 2025 года попытки резко повысить тарифы на ремонт и обслуживание многоквартирных жилых домов предприняли сразу несколько элитных жилых комплексов Челябинска. Как правило, коммунальщики объясняют свою инициативу ростом расходов на содержания многоэтажек, а также необходимостью повысить заработную плату своим сотрудникам. Голосование о повышении квартплаты чуть ли не вдвое уже провела одна из управляющих компаний элитного ЖК «Александровский» на северо-западе Челябинска. В результате собственники восстали против неадекватных запросов «управляйки», объединились и проголосовали против повышения большинством голосов. Кстати, если бы оно состоялось, платить за трехкомнатную квартиру площадью около 70 квадратных метров пришлось бы уже более 10 тысяч рублей в месяц, что для многих людей даже со средним достатком — неподъемная сумма. УК так же, как и в случае с ЖК «Ньютон» грозит отказаться от управления домом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!