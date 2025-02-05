В Копейске разморозили стройку, заброшенную 17 лет назад

В 2019 году Алексей Текслер поручил Андрею Фалейчику достроить ФОК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) начались работы на площадке ФОКа на улице Жданова, строительство которого было остановлено в 2008 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«В рамках региональной госпрограммы „Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области“ в текущем году продолжится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Жданова. На данный момент уже ведутся работы по подготовке строительной площадки», — уточнили в пресс-службе.

Проектом в ФОКе предусмотрен спортзал с игровой площадкой 42 на 24 метра. В нем можно будет тренироваться и проводить соревнования регионального уровня.

С 2008 года строительство ФОКа было остановлено. Он представляет собой каркас из металлических ребер. В свой первый визит в Копейск в апреле 2019 года губернатор Алексей Текслер поручил тогдашнему мэру Андрею Фалейчику достроить ФОК.

За истекшие шесть лет конструкции были обследованы на предмет возможности их дальнейшего использования. Затем готовился проект достройки, причем, проектная организация по ходу процесса поменялась. Накануне Нового года после нескольких попыток проекту удалось пройти госэкспертизу.

Это будет второй ФОК в городе. Первый объект такого профиля был открыт в Копейске в мае 2022 года.