Челябинка родила донора для пересадки костного мозга дочери, но он не подошел

05 февраля 2025 в 14:22 Размер текста - 17 +

Больного ребенка едва успели спасти, пересадив другой костный мозг Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Челябинска родила ребенка-донора для того, чтобы пересадить его костный мозг своей больной дочери, но еще в ходе беременности оказалось, что показатели малыша не подходят. О том, как спасали тяжелобольную девочку, рассказала ее мама Анна в ходе пресс-конференции в издательском доме «Гранада Пресс» «У моей дочери Валерии в 2019 году обнаружили заболевание, при котором ни химиотерапия, ни облучение бы не помогли, только трансплантация костного мозга. Федеральный московский центр запустил поиск донора, профессор центра нам сообщил, что моему ребенку осталось всего два года. Через год был найден донор в Германии, но тогда началась пандемия и границы оказались закрыты, транспортировка стала невозможна. Тогда врач обмолвился, что донора можно родить», — рассказала челябинка. В это время больная девочка все чаще начал попадать в больницу, ее состояние ухудшалось. Она жила только на переливаниях крови, и если вначале ребенку переливали кровь раз в три месяца, то теперь уже раз в три дня. «Скрепя сердце я забеременела, но оказалось, что малыш не подходит сестре в качестве донора костного мозга. Донора вновь нашли в Германии, и московская больница изыскала способ транспортировки костного мозга. Несмотря на пандемию, немцы привезли моей дочери биоматериал прямо к больнице. К этому моменту как раз прошли те два года, о которых нас предупреждали ранее», — добавила Анна. Анна отметила, что за это время у ребенка развились множество осложнений, с которыми они борятся до сих пор. По ее словам, если бы донора нашли раньше, последствий долгого ожидания можно было бы избежать. В 2024 году Челябинский онкоцентр совершил прорыв, направив десять детей на пересадку костного мозга. Это стало возможным благодаря активно пополняемому регистру доноров и накопленному опыту врачей-онкологов, однако нехватка доноров остно ощущается до сих пор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Челябинска родила ребенка-донора для того, чтобы пересадить его костный мозг своей больной дочери, но еще в ходе беременности оказалось, что показатели малыша не подходят. О том, как спасали тяжелобольную девочку, рассказала ее мама Анна в ходе пресс-конференции в издательском доме «Гранада Пресс» «У моей дочери Валерии в 2019 году обнаружили заболевание, при котором ни химиотерапия, ни облучение бы не помогли, только трансплантация костного мозга. Федеральный московский центр запустил поиск донора, профессор центра нам сообщил, что моему ребенку осталось всего два года. Через год был найден донор в Германии, но тогда началась пандемия и границы оказались закрыты, транспортировка стала невозможна. Тогда врач обмолвился, что донора можно родить», — рассказала челябинка. В это время больная девочка все чаще начал попадать в больницу, ее состояние ухудшалось. Она жила только на переливаниях крови, и если вначале ребенку переливали кровь раз в три месяца, то теперь уже раз в три дня. «Скрепя сердце я забеременела, но оказалось, что малыш не подходит сестре в качестве донора костного мозга. Донора вновь нашли в Германии, и московская больница изыскала способ транспортировки костного мозга. Несмотря на пандемию, немцы привезли моей дочери биоматериал прямо к больнице. К этому моменту как раз прошли те два года, о которых нас предупреждали ранее», — добавила Анна. Анна отметила, что за это время у ребенка развились множество осложнений, с которыми они борятся до сих пор. По ее словам, если бы донора нашли раньше, последствий долгого ожидания можно было бы избежать. В 2024 году Челябинский онкоцентр совершил прорыв, направив десять детей на пересадку костного мозга. Это стало возможным благодаря активно пополняемому регистру доноров и накопленному опыту врачей-онкологов, однако нехватка доноров остно ощущается до сих пор.