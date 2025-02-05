В челябинском селе при пожаре сгорела женщина. Фото

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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
Пожарные обнаружили пенсионерку при тушении пожара Фото:

В селе Тюбук Челябинской области при пожаре погибла хозяйка частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Беда случилась в селе Тюбук. В ходе тушения на полу была обнаружена женщина 1962 года рождения без признаков жизни», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Возгорание началось ночью в одном из домов по улице Октябрьской. Пожар охватил дом и надворные постройки. Огонь увидела соседка и вызвала пожарных. Она и рассказала, что в доме может быть хозяйка.

С огнем боролись пожарные Каслинского гарнизона. Два звена газодымозащитной службы ликвидировали пожар на площади 110 квадратов. По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки.

Пожар произошел минувшей ночью
Пожар произошел минувшей ночью
Огонь распространился на дом и надворные постройки
Огонь распространился на дом и надворные постройки
На пожаре погибла пенсионерка
На пожаре погибла пенсионерка

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В селе Тюбук Челябинской области при пожаре погибла хозяйка частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Беда случилась в селе Тюбук. В ходе тушения на полу была обнаружена женщина 1962 года рождения без признаков жизни», — уточнили в пресс-службе ведомства. Возгорание началось ночью в одном из домов по улице Октябрьской. Пожар охватил дом и надворные постройки. Огонь увидела соседка и вызвала пожарных. Она и рассказала, что в доме может быть хозяйка. С огнем боролись пожарные Каслинского гарнизона. Два звена газодымозащитной службы ликвидировали пожар на площади 110 квадратов. По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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