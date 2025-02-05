В челябинском селе при пожаре сгорела женщина. Фото

05 февраля 2025 в 12:21 Размер текста - 17 +

Пожарные обнаружили пенсионерку при тушении пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Тюбук Челябинской области при пожаре погибла хозяйка частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Беда случилась в селе Тюбук. В ходе тушения на полу была обнаружена женщина 1962 года рождения без признаков жизни», — уточнили в пресс-службе ведомства. Возгорание началось ночью в одном из домов по улице Октябрьской. Пожар охватил дом и надворные постройки. Огонь увидела соседка и вызвала пожарных. Она и рассказала, что в доме может быть хозяйка. С огнем боролись пожарные Каслинского гарнизона. Два звена газодымозащитной службы ликвидировали пожар на площади 110 квадратов. По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки. Пожар произошел минувшей ночью МЧС Челябинской области Огонь распространился на дом и надворные постройки МЧС Челябинской области На пожаре погибла пенсионерка МЧС Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Тюбук Челябинской области при пожаре погибла хозяйка частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Беда случилась в селе Тюбук. В ходе тушения на полу была обнаружена женщина 1962 года рождения без признаков жизни», — уточнили в пресс-службе ведомства. Возгорание началось ночью в одном из домов по улице Октябрьской. Пожар охватил дом и надворные постройки. Огонь увидела соседка и вызвала пожарных. Она и рассказала, что в доме может быть хозяйка. С огнем боролись пожарные Каслинского гарнизона. Два звена газодымозащитной службы ликвидировали пожар на площади 110 квадратов. По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки.