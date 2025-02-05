В селе Тюбук Челябинской области при пожаре погибла хозяйка частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Беда случилась в селе Тюбук. В ходе тушения на полу была обнаружена женщина 1962 года рождения без признаков жизни», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Возгорание началось ночью в одном из домов по улице Октябрьской. Пожар охватил дом и надворные постройки. Огонь увидела соседка и вызвала пожарных. Она и рассказала, что в доме может быть хозяйка.
С огнем боролись пожарные Каслинского гарнизона. Два звена газодымозащитной службы ликвидировали пожар на площади 110 квадратов. По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки.
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