04 февраля 2025

Челябинский атомный центр отметит 14-летие «Наукой в мемах» и химическим шоу. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
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Опыты проведет химический факультет Челябинского госуниверситета
Опыты проведет химический факультет Челябинского госуниверситета Фото:

Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска 6 февраля отпразднует свой 14-й день рождения. На празднике гостей ждут 14 форматов развлечений и путешествие в мир науки. Как сообщают организаторы, в программе запланированы: лекции, научные ток-шоу, игры, выставки и химическое шоу.

«Вдохновившись цифрой своего „переходного возраста“, команда центра собрала путешествие по мероприятиям сети. На каждый формат будет отводиться 14 минут — „нырнуть“ в игры, лекции и ток-шоу получится всего за один вечер» — сообщают на сайте ИЦАЭ.

Мероприятие «ИЦАЭ OPEN. 14 в кубе» начнется с настольных игр, где можно будет вспомнить термины в «Чепухатоме» и разгадать ребусы. Затем кандидат физико-математических наук Ирина Беспаль проведет мини-урок астрономии, а врач-радиотерапевт Екатерина Мозерова расскажет о киберноже на лекции с перевоплощениями. Вечер продолжится комедийным шоу «Наука в мемах», «Научными чтениями» с известными экспертами, а также авторской экскурсией по выставке «Музыка будущего» с художником Павлом Писклаковым.

Кульминацией станет программа «Наука за 180 секунд» о челябинском метеорите. Гости смогут проверить свою интуицию на квизе «Адреналин» и узнать о новостях науки на ток-шоу «Язык Эйнштейна». Праздник завершится «Профпримеркой» профессии инженера-прочниста, шоу от химического факультета ЧелГУ и квартирником с археологами. Начало научной вечеринки в 16:30. Вход свободный, необходима предварительная регистрации на сайте.

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Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска 6 февраля отпразднует свой 14-й день рождения. На празднике гостей ждут 14 форматов развлечений и путешествие в мир науки. Как сообщают организаторы, в программе запланированы: лекции, научные ток-шоу, игры, выставки и химическое шоу. «Вдохновившись цифрой своего „переходного возраста“, команда центра собрала путешествие по мероприятиям сети. На каждый формат будет отводиться 14 минут — „нырнуть“ в игры, лекции и ток-шоу получится всего за один вечер» — сообщают на сайте ИЦАЭ. Мероприятие «ИЦАЭ OPEN. 14 в кубе» начнется с настольных игр, где можно будет вспомнить термины в «Чепухатоме» и разгадать ребусы. Затем кандидат физико-математических наук Ирина Беспаль проведет мини-урок астрономии, а врач-радиотерапевт Екатерина Мозерова расскажет о киберноже на лекции с перевоплощениями. Вечер продолжится комедийным шоу «Наука в мемах», «Научными чтениями» с известными экспертами, а также авторской экскурсией по выставке «Музыка будущего» с художником Павлом Писклаковым. Кульминацией станет программа «Наука за 180 секунд» о челябинском метеорите. Гости смогут проверить свою интуицию на квизе «Адреналин» и узнать о новостях науки на ток-шоу «Язык Эйнштейна». Праздник завершится «Профпримеркой» профессии инженера-прочниста, шоу от химического факультета ЧелГУ и квартирником с археологами. Начало научной вечеринки в 16:30. Вход свободный, необходима предварительная регистрации на сайте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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