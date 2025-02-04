Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска 6 февраля отпразднует свой 14-й день рождения. На празднике гостей ждут 14 форматов развлечений и путешествие в мир науки. Как сообщают организаторы, в программе запланированы: лекции, научные ток-шоу, игры, выставки и химическое шоу.
«Вдохновившись цифрой своего „переходного возраста“, команда центра собрала путешествие по мероприятиям сети. На каждый формат будет отводиться 14 минут — „нырнуть“ в игры, лекции и ток-шоу получится всего за один вечер» — сообщают на сайте ИЦАЭ.
Мероприятие «ИЦАЭ OPEN. 14 в кубе» начнется с настольных игр, где можно будет вспомнить термины в «Чепухатоме» и разгадать ребусы. Затем кандидат физико-математических наук Ирина Беспаль проведет мини-урок астрономии, а врач-радиотерапевт Екатерина Мозерова расскажет о киберноже на лекции с перевоплощениями. Вечер продолжится комедийным шоу «Наука в мемах», «Научными чтениями» с известными экспертами, а также авторской экскурсией по выставке «Музыка будущего» с художником Павлом Писклаковым.
Кульминацией станет программа «Наука за 180 секунд» о челябинском метеорите. Гости смогут проверить свою интуицию на квизе «Адреналин» и узнать о новостях науки на ток-шоу «Язык Эйнштейна». Праздник завершится «Профпримеркой» профессии инженера-прочниста, шоу от химического факультета ЧелГУ и квартирником с археологами. Начало научной вечеринки в 16:30. Вход свободный, необходима предварительная регистрации на сайте.
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