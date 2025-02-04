04 февраля 2025

Четверть челябинцев не найдут деньги на лечение рака

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной онкологический диспансер № 2. Магнитогорск, пациент, больной, ноги, онкология, рак, здоровье, диспансер, лучевая терапия
Только половина жителей региона смогли бы найти средства для платного лечения рака Фото:

Четверть челябинцев уверены, что у них не будет средств для лечения онкологии на платной основе. Об этом говорится в результатах исследования, которое провели эксперты Росгосстраха в рамках Всемирного дня борьбы с раком.

«Четверть челябинцев признались, что не справились бы с онкозаболеванием финансово. Главной сложностью в случае встречи с онкологией треть (37,3%) опрошенных челябинцев назвали именно деньги», — указано в результатах исследования.

Каждый четвертый опрошенный считает, что лечение онкологии стоит порядка одного миллиона рублей, а каждый десятый уверен, что стоимость может превышать пять миллионов рублей. Каждый третий респондент сталкивался с онкологическими заболеваниями у близких и родных. в качестве помощи они указывали поиск и покупку лекарств, уход за больным и деньги. При этом половина опрошенных готова поддержать пациента морально, но каждый третий считает, что подобрать в этом случае нужные слова очень сложно.

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Четверть челябинцев уверены, что у них не будет средств для лечения онкологии на платной основе. Об этом говорится в результатах исследования, которое провели эксперты Росгосстраха в рамках Всемирного дня борьбы с раком. «Четверть челябинцев признались, что не справились бы с онкозаболеванием финансово. Главной сложностью в случае встречи с онкологией треть (37,3%) опрошенных челябинцев назвали именно деньги», — указано в результатах исследования. Каждый четвертый опрошенный считает, что лечение онкологии стоит порядка одного миллиона рублей, а каждый десятый уверен, что стоимость может превышать пять миллионов рублей. Каждый третий респондент сталкивался с онкологическими заболеваниями у близких и родных. в качестве помощи они указывали поиск и покупку лекарств, уход за больным и деньги. При этом половина опрошенных готова поддержать пациента морально, но каждый третий считает, что подобрать в этом случае нужные слова очень сложно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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