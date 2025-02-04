Четверть челябинцев не найдут деньги на лечение рака

05 февраля 2025 в 09:57 Размер текста - 17 +

Только половина жителей региона смогли бы найти средства для платного лечения рака Фото: Илья Московец © URA.RU Четверть челябинцев уверены, что у них не будет средств для лечения онкологии на платной основе. Об этом говорится в результатах исследования, которое провели эксперты Росгосстраха в рамках Всемирного дня борьбы с раком. «Четверть челябинцев признались, что не справились бы с онкозаболеванием финансово. Главной сложностью в случае встречи с онкологией треть (37,3%) опрошенных челябинцев назвали именно деньги», — указано в результатах исследования. Каждый четвертый опрошенный считает, что лечение онкологии стоит порядка одного миллиона рублей, а каждый десятый уверен, что стоимость может превышать пять миллионов рублей. Каждый третий респондент сталкивался с онкологическими заболеваниями у близких и родных. в качестве помощи они указывали поиск и покупку лекарств, уход за больным и деньги. При этом половина опрошенных готова поддержать пациента морально, но каждый третий считает, что подобрать в этом случае нужные слова очень сложно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четверть челябинцев уверены, что у них не будет средств для лечения онкологии на платной основе. Об этом говорится в результатах исследования, которое провели эксперты Росгосстраха в рамках Всемирного дня борьбы с раком. «Четверть челябинцев признались, что не справились бы с онкозаболеванием финансово. Главной сложностью в случае встречи с онкологией треть (37,3%) опрошенных челябинцев назвали именно деньги», — указано в результатах исследования. Каждый четвертый опрошенный считает, что лечение онкологии стоит порядка одного миллиона рублей, а каждый десятый уверен, что стоимость может превышать пять миллионов рублей. Каждый третий респондент сталкивался с онкологическими заболеваниями у близких и родных. в качестве помощи они указывали поиск и покупку лекарств, уход за больным и деньги. При этом половина опрошенных готова поддержать пациента морально, но каждый третий считает, что подобрать в этом случае нужные слова очень сложно.