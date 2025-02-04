Четверть челябинцев не найдут деньги на лечение рака

Четверть челябинцев уверены, что у них не будет средств для лечения онкологии на платной основе. Об этом говорится в результатах исследования, которое провели эксперты Росгосстраха в рамках Всемирного дня борьбы с раком.
«Четверть челябинцев признались, что не справились бы с онкозаболеванием финансово. Главной сложностью в случае встречи с онкологией треть (37,3%) опрошенных челябинцев назвали именно деньги», — указано в результатах исследования.
Каждый четвертый опрошенный считает, что лечение онкологии стоит порядка одного миллиона рублей, а каждый десятый уверен, что стоимость может превышать пять миллионов рублей. Каждый третий респондент сталкивался с онкологическими заболеваниями у близких и родных. в качестве помощи они указывали поиск и покупку лекарств, уход за больным и деньги. При этом половина опрошенных готова поддержать пациента морально, но каждый третий считает, что подобрать в этом случае нужные слова очень сложно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!