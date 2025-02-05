Челябинские детские онкологи совершили прорыв в пересадке костного мозга

В России активно формируется регистр доноров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Онкологи областной детской клинической больницы совершили прорыв, отправив в 2024 году десять детей на пересадку костного мозга. Это стало возможным благодаря активно пополняемому регистру доноров и накопленному опыту врачей-онкологов, рассказали на пресс-конференции в издательском доме «Гранада Пресс».

«За 2024 год онкологи отправили на пересадку костного мозга десять детей. Это прорыв, так как еще несколько лет назад это было невозможно», — рассказала директор благотворительного движения помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.

Эксперт отметила, что за последние годы у врачей федеральных центров накопился огромный опыт по пересадке костного мозга, преимущественно от близких родственников. Кроме того, постоянно пополняется регистр доноров.

«В 2023 году была проведена огромная просветительская работа для тех, кто хочет помогать людям. за год регистр доноров увеличился более чем в два раза. Однако общая нехватка доноров костного мозга до сих пор ощущается очень остро», — добавила Сачко.

Данные пациента для поиска доноров костного мозга направляют в онкоцентры России. Поиски ведутся и в других странах. При этом каждая успешно проведенная операция сопровождена с риском отторжения донорского материала, что может существенно ухудшить состояние пациента, при этом поиски подходящего донора придется начинать сначала.