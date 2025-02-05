73-летняя пенсионерка подняла гирю 236 раз в челябинском селе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Результат был показан в рамках спартакиады
Результат был показан в рамках спартакиады Фото:

Жительница Кунашакского района (Челябинская область) 73 лет на спартакиаде выжала гирю 236 раз. Об этом сообщили местные СМИ.

«В рамках проведения районного этапа спартакиады среди сельских поселений особенно выделилась 73-летняя Сания Харрасова из села Усть-Багаряк, которая подняла 8-килограммовую гирю 236 раз. Ее выступление стало ярким примером того, как регулярная физическая активность и трудолюбие могут привести к впечатляющим результатам даже в зрелом возрасте», — сообщило районной издание «Знамя труда».

Харрасова никогда раньше не занималась гиревым спортом. Ее физическая форма — результат многолетнего физического труда и активного образа жизни. Благодаря сельскому труду она заняла второе место, составив конкуренцию тем, кто регулярно тренируется в зале. Издание добавляет, что в личном разговоре глава района Рамиль Вакилов пообещал за высокие достижения подарить пенсионерке позолоченную гирю.

Сания Харрасова (на фото слева) привыкла к нелегкому сельскому труду
Сания Харрасова (на фото слева) привыкла к нелегкому сельскому труду
Фото:

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Жительница Кунашакского района (Челябинская область) 73 лет на спартакиаде выжала гирю 236 раз. Об этом сообщили местные СМИ. «В рамках проведения районного этапа спартакиады среди сельских поселений особенно выделилась 73-летняя Сания Харрасова из села Усть-Багаряк, которая подняла 8-килограммовую гирю 236 раз. Ее выступление стало ярким примером того, как регулярная физическая активность и трудолюбие могут привести к впечатляющим результатам даже в зрелом возрасте», — сообщило районной издание «Знамя труда». Харрасова никогда раньше не занималась гиревым спортом. Ее физическая форма — результат многолетнего физического труда и активного образа жизни. Благодаря сельскому труду она заняла второе место, составив конкуренцию тем, кто регулярно тренируется в зале. Издание добавляет, что в личном разговоре глава района Рамиль Вакилов пообещал за высокие достижения подарить пенсионерке позолоченную гирю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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