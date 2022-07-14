Телефоны в курганских поликлиниках включать не планируют

Курганцы жалуются на отсутствие телефонной связи с регистратурами поликлиник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В регистратурах курганских поликлиник не планируют включать телефоны. С вопросами пациентам предлагают обращаться в единый консультативный центр «122» или лично к администраторам поликлиник, говорится в ответе департамента здравоохранения региона на запрос URA.RU.

«В Курганской области с 15 декабря 2020 года создан единый консультативный центр «122». К данному номеру подключены телефонные линии (3522) 25-03-03 (запись на прием к врачу), 8 800 300 4 300 (горячая линия департамента здравоохранения Курганской области), регистратуры ГБУ «Курганская поликлиника №1», ГБУ «Курганская поликлиника №2№, ГБУ «Курганская детская поликлиника». Сервис автоматически переадресует звонок первому свободному оператору номера «122», что позволяет минимизировать время дозвона, а также ведет запить разговоры. В дневное время в центре работает 31 оператор, в ночное — 8. По данному номеру пациенты могут уточнить дату и время записи на прием. При обращении граждан на номер «122» оператор старается максимально быстро и квалифицированно решить вопрос. Также узнать о дате, на которую записан пациент можно через администраторов лечебных учреждений», — ответили в депздраве.

В ведомстве отмечают, что проводят постоянную работу по совершенствованию деятельности операторов колл-центра и отработки взаимодействия регистратур поликлиник и колл-центра.

Ранее URA.RU писало, что курганцам несколько раз приходится лично обращаться в регистратуру поликлиник, чтобы попасть на прием к врачу. Это создает трудности и неудобства для пациентов. К примеру, жительница поселка Северный пожаловалась, что второй месяц не может записаться на прием к эндокринологу: по телефону дать информацию о записи к врачу не могут и направляют в регистратуру, где также нет данных (предложили обратиться в следующем месяце).

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