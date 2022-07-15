Пушков предрек Европе волну политических кризисов из-за санкций

16 июля 2022 в 02:21 Размер текста - 17 +

Страны Европы столкнутся с отставками лидеров и политическими кризисами из-за недовольства граждан, интересы которых правительства не в состоянии защитить. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. «Это уже третья отставка (о несостоявшейся отставке премьер-министра Италии Марио Драги — прим. URA.RU) европейского главы правительства за последние 10 дней <…> Поговаривают уже и о возможной отставке Шольца. В любом случае цикл отставок и политических кризисов — это именно то, что ожидает Европу, которая, по меткому выражению [премьер-министра Венгрии] Виктора Орбана, выстрелила себе даже не в ногу, а в легкие, и теперь задыхается», — написал Пушков в своем telegram-канале. По его словам, многочисленные отставки европейских политиков вызваны недовольством граждан из-за санкционной политики их стран. «Граждане ожидают от правительств рационального управления и соблюдения интересов общества, а не безумных решений в сфере энергетики и не менее безумных санкционных войн, которые бьют по экономикам ведущих их стран», — резюмировал сенатор. 14 июля премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку. Однако президент страны Серджо Маттарелла не принял ее. В СМИ прогнозируется, что своего поста в ближайшее время может лишиться канцлер Германии Олаф Шольц, если не «капитулирует» перед президентом России Владимиром Путиным. Ранее в отставку был отправлен британский премьер Борис Джонсон. Орбан заявлял, что страны Европы должны «пересмотреть свою стратегию», поскольку санкции против РФ в первую очередь влияют на экономику европейских государств и вскоре могут «убить» Евросоюз.