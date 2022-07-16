На Камчатке пропал вертолет с российским биатлонистом

16 июля 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

На борту вертолета находятся три человека (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU На Камчатке перестал выходить на связь вертолет Robinson, за штурвалом которого находился многократный чемпион мира по биатлону среди юношей Игорь Малиновский. Помимо биатлониста, на борту находятся еще два человека. «Вертолет вылетел из долины Узон и следовал, по предварительным данным, в село Мильково. В установленное время он не вышел на связь. Предварительно, на его борту находятся три человека», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. Вертолет принадлежит компании «Взлет», которой владеет отец Малиновского Владимир. По неподтвержденной версии, вертолет мог совершить экстренную посадку, чтобы переждать непогоду. Искать вертолет начнут после того, как на Камчатке закончится ночь. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

На Камчатке перестал выходить на связь вертолет Robinson, за штурвалом которого находился многократный чемпион мира по биатлону среди юношей Игорь Малиновский. Помимо биатлониста, на борту находятся еще два человека. «Вертолет вылетел из долины Узон и следовал, по предварительным данным, в село Мильково. В установленное время он не вышел на связь. Предварительно, на его борту находятся три человека», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. Вертолет принадлежит компании «Взлет», которой владеет отец Малиновского Владимир. По неподтвержденной версии, вертолет мог совершить экстренную посадку, чтобы переждать непогоду. Искать вертолет начнут после того, как на Камчатке закончится ночь.