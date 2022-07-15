15 июля 2022

В центре Екатеринбурга умер мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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К прибытию медиков мужчина был уже мертв Фото:

Возле ТЦ «Мегаполис» на улице 8 Марта в Екатеринбурге умер мужчина. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ, сообщают очевидцы.

«Умер мужчина от сердечного приступа. Медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть», — говорится в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях один из пользователей добавляет, что мужчина какое-то время был жив и лежал с открытыми глазами. Потом приехала реанимация, но он уже скончался.

Кто-то из пользователей предполагает, что мужчину сморило на жаре. При этом сегодня в Екатеринбурге прохладнее, чем днями ранее. Температура воздуха составляет +25 градусов.

Пользователи предполагают, что мужчина погиб из-за жары
Фото:

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Возле ТЦ «Мегаполис» на улице 8 Марта в Екатеринбурге умер мужчина. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ, сообщают очевидцы. «Умер мужчина от сердечного приступа. Медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть», — говорится в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях один из пользователей добавляет, что мужчина какое-то время был жив и лежал с открытыми глазами. Потом приехала реанимация, но он уже скончался. Кто-то из пользователей предполагает, что мужчину сморило на жаре. При этом сегодня в Екатеринбурге прохладнее, чем днями ранее. Температура воздуха составляет +25 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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