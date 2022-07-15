В центре Екатеринбурга умер мужчина. Фото

16 июля 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

К прибытию медиков мужчина был уже мертв Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Возле ТЦ «Мегаполис» на улице 8 Марта в Екатеринбурге умер мужчина. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ, сообщают очевидцы. «Умер мужчина от сердечного приступа. Медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть», — говорится в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях один из пользователей добавляет, что мужчина какое-то время был жив и лежал с открытыми глазами. Потом приехала реанимация, но он уже скончался. Кто-то из пользователей предполагает, что мужчину сморило на жаре. При этом сегодня в Екатеринбурге прохладнее, чем днями ранее. Температура воздуха составляет +25 градусов. Пользователи предполагают, что мужчина погиб из-за жары Фото: «Инцидент Екатеринбург», vk.com Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Возле ТЦ «Мегаполис» на улице 8 Марта в Екатеринбурге умер мужчина. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ, сообщают очевидцы. «Умер мужчина от сердечного приступа. Медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть», — говорится в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях один из пользователей добавляет, что мужчина какое-то время был жив и лежал с открытыми глазами. Потом приехала реанимация, но он уже скончался. Кто-то из пользователей предполагает, что мужчину сморило на жаре. При этом сегодня в Екатеринбурге прохладнее, чем днями ранее. Температура воздуха составляет +25 градусов.