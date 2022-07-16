16 июля 2022
15 июля 2022

Новое пожарное депо с тренировочной базой открылось в Карабаше. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные. Карабаш
На открытие приехали губернатор Алексей Текслер, глава ГУ МЧС по региону Юрий Буренко и мэр Карабаша Олег Буданов Фото:

Новое пожарное депо открылось в Карабаше в рамках соглашения между ГУ МЧС России по Челябинской области и заводом «Карабашмедь». Оно оснащено тренировочной базой, на которой пожарные смогут отрабатывать действия в экстренных ситуациях. На открытии объекта побывали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава регионального МЧС Юрий Буренко.

«Ранее пожарные базировались в здании бывшего газового хозяйства медеплавильного завода. Теперь у сотрудников МЧС появился новый комплекс зданий на территории более 3,5 тысяч квадратных метров. Он включает основной корпус, учебно-тренировочную башню и теплодымокамеру», — сообщили в пресс-службе «Карабашмеди», которая финансировала возведение объекта.

Новое депо полностью укомплектовано всем необходимым, закуплено несколько единиц современной пожарной спецтехники, уточнили в «Карабашмеди». Губернатор Алексей Текслер осмотрел новый объект. Пожарные продемонстрировали ему свои профессиональные навыки на новых тренажерах.

Пожарные. Карабаш
Пожарные получили современную тренировочную базу
Фото:

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Новое пожарное депо открылось в Карабаше в рамках соглашения между ГУ МЧС России по Челябинской области и заводом «Карабашмедь». Оно оснащено тренировочной базой, на которой пожарные смогут отрабатывать действия в экстренных ситуациях. На открытии объекта побывали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава регионального МЧС Юрий Буренко. «Ранее пожарные базировались в здании бывшего газового хозяйства медеплавильного завода. Теперь у сотрудников МЧС появился новый комплекс зданий на территории более 3,5 тысяч квадратных метров. Он включает основной корпус, учебно-тренировочную башню и теплодымокамеру», — сообщили в пресс-службе «Карабашмеди», которая финансировала возведение объекта. Новое депо полностью укомплектовано всем необходимым, закуплено несколько единиц современной пожарной спецтехники, уточнили в «Карабашмеди». Губернатор Алексей Текслер осмотрел новый объект. Пожарные продемонстрировали ему свои профессиональные навыки на новых тренажерах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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