Новое пожарное депо с тренировочной базой открылось в Карабаше. Видео

17 июля 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

На открытие приехали губернатор Алексей Текслер, глава ГУ МЧС по региону Юрий Буренко и мэр Карабаша Олег Буданов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новое пожарное депо открылось в Карабаше в рамках соглашения между ГУ МЧС России по Челябинской области и заводом «Карабашмедь». Оно оснащено тренировочной базой, на которой пожарные смогут отрабатывать действия в экстренных ситуациях. На открытии объекта побывали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава регионального МЧС Юрий Буренко. «Ранее пожарные базировались в здании бывшего газового хозяйства медеплавильного завода. Теперь у сотрудников МЧС появился новый комплекс зданий на территории более 3,5 тысяч квадратных метров. Он включает основной корпус, учебно-тренировочную башню и теплодымокамеру», — сообщили в пресс-службе «Карабашмеди», которая финансировала возведение объекта. Новое депо полностью укомплектовано всем необходимым, закуплено несколько единиц современной пожарной спецтехники, уточнили в «Карабашмеди». Губернатор Алексей Текслер осмотрел новый объект. Пожарные продемонстрировали ему свои профессиональные навыки на новых тренажерах. Пожарные получили современную тренировочную базу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Новое пожарное депо открылось в Карабаше в рамках соглашения между ГУ МЧС России по Челябинской области и заводом «Карабашмедь». Оно оснащено тренировочной базой, на которой пожарные смогут отрабатывать действия в экстренных ситуациях. На открытии объекта побывали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава регионального МЧС Юрий Буренко. «Ранее пожарные базировались в здании бывшего газового хозяйства медеплавильного завода. Теперь у сотрудников МЧС появился новый комплекс зданий на территории более 3,5 тысяч квадратных метров. Он включает основной корпус, учебно-тренировочную башню и теплодымокамеру», — сообщили в пресс-службе «Карабашмеди», которая финансировала возведение объекта. Новое депо полностью укомплектовано всем необходимым, закуплено несколько единиц современной пожарной спецтехники, уточнили в «Карабашмеди». Губернатор Алексей Текслер осмотрел новый объект. Пожарные продемонстрировали ему свои профессиональные навыки на новых тренажерах.