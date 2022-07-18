Власти Челябинской области 19 июля встретились со школьниками из Донбасса, приехавшими в Челябинск для участия в «Университетской смене». Ребятам рассказали о вузах региона, и пригласили учиться в Челябинскую область.
«Мы рады вас видеть на Южном Урале. У нас многонациональный край, здесь проживает 54 национальности. Я уверена, вы найдете здесь новых друзей. Надеюсь, наши встречи будут регулярными», — встретила школьников первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.
Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов рассказал приехавшим, что в регионе располагается 28 вузов, в которые они могут подать документы. Кузнецов отметил, что учебные заведения региона выпускают качественных специалистов, которые после окончания обучения спокойно трудоустраиваются.
«Система профессионального образования нашего региона высоко котируется в стране. В Челябинской области расположено 28 вузов. В них широкий спектр подготовки. Приезжайте поступать на Южный Урал», — добавил Кузнецов.
48 ребят приехали в Челябинск из Горловки, Макеевки и Донецка. В настоящее время эти территории полностью освобождены от националистов. Этому способствовало проведение Россией спецоперации, которая продолжается пятый месяц. За это время освобождено свыше двухсот населенных пунктов.
Власти Челябинской области 19 июля встретились со школьниками из Донбасса, приехавшими в Челябинск для участия в «Университетской смене». Ребятам рассказали о вузах региона, и пригласили учиться в Челябинскую область. «Мы рады вас видеть на Южном Урале. У нас многонациональный край, здесь проживает 54 национальности. Я уверена, вы найдете здесь новых друзей. Надеюсь, наши встречи будут регулярными», — встретила школьников первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов рассказал приехавшим, что в регионе располагается 28 вузов, в которые они могут подать документы. Кузнецов отметил, что учебные заведения региона выпускают качественных специалистов, которые после окончания обучения спокойно трудоустраиваются. «Система профессионального образования нашего региона высоко котируется в стране. В Челябинской области расположено 28 вузов. В них широкий спектр подготовки. Приезжайте поступать на Южный Урал», — добавил Кузнецов. Школьники Донецкой народной республики приехали в Челябинск 18 июля для участия в «Университетской смене». Для них подготовлена образовательная программа, которая будет идти 10 дней. Первая смена закончится 28 июля. Вторая смена пройдет с 1 по 11 августа. 48 ребят приехали в Челябинск из Горловки, Макеевки и Донецка. В настоящее время эти территории полностью освобождены от националистов. Этому способствовало проведение Россией спецоперации, которая продолжается пятый месяц. За это время освобождено свыше двухсот населенных пунктов.