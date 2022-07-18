Школьников пригласили учиться в Челябинскую область Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинской области 19 июля встретились со школьниками из Донбасса, приехавшими в Челябинск для участия в «Университетской смене». Ребятам рассказали о вузах региона, и пригласили учиться в Челябинскую область.

«Мы рады вас видеть на Южном Урале. У нас многонациональный край, здесь проживает 54 национальности. Я уверена, вы найдете здесь новых друзей. Надеюсь, наши встречи будут регулярными», — встретила школьников первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов рассказал приехавшим, что в регионе располагается 28 вузов, в которые они могут подать документы. Кузнецов отметил, что учебные заведения региона выпускают качественных специалистов, которые после окончания обучения спокойно трудоустраиваются.

«Система профессионального образования нашего региона высоко котируется в стране. В Челябинской области расположено 28 вузов. В них широкий спектр подготовки. Приезжайте поступать на Южный Урал», — добавил Кузнецов.

Школьники Донецкой народной республики приехали в Челябинск 18 июля для участия в «Университетской смене». Для них подготовлена образовательная программа, которая будет идти 10 дней. Первая смена закончится 28 июля. Вторая смена пройдет с 1 по 11 августа.

48 ребят приехали в Челябинск из Горловки, Макеевки и Донецка. В настоящее время эти территории полностью освобождены от националистов. Этому способствовало проведение Россией спецоперации, которая продолжается пятый месяц. За это время освобождено свыше двухсот населенных пунктов.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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