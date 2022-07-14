14 июля 2022

В Челябинске ждут детей из Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, электричка, электропоезд, пассажир, ржд, жд вокзал челябинск, пригородный поезд
Школьники из Донецкой народной республики приедут в Челябинск 18 июля Фото:

В Челябинске 18 июля будут встречать школьников из Донецкой народной республики (ДНР), для которых организуют «Университетскую смену» на базе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ). Как сообщили URA.RU в пресс-службе университета, смена будет идти 10 дней.

«Это большой проект министерства просвещения РФ, когда 33 вуза на территории России принимают детей с ДНР и ЛНР на вот такие своеобразные образовательные смены. Длительность смены 10 дней. Ребята приезжают в возрасте от 12 до 17 лет. Наши дети будут жить в „Уральской березке“. Но всю образовательную и развлекательную программы будут курировать преподаватели и сотрудники ЮУРГГПУ», — сообщили URA.RU в пресс-службе университета.

В университете отметили, что всего запланировано две образовательных смены. Первая смена начнется 18 июля и закончится 28 июля. Вторая смена начнется 1 августа и закончится 11 числа.

Ранее школьники ДНР приехали в Пермь для участия в образовательных сменах. Глава края Дмитрий Махонин в ходе встречи с участниками сообщил, что они смогут проходить курсы подготовки в вузах города дистанционно, а потом попробовать поступить на понравившуюся специальность. Власти Пермского края окажут им в этом поддержку.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Челябинске 18 июля будут встречать школьников из Донецкой народной республики (ДНР), для которых организуют «Университетскую смену» на базе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ). Как сообщили URA.RU в пресс-службе университета, смена будет идти 10 дней. «Это большой проект министерства просвещения РФ, когда 33 вуза на территории России принимают детей с ДНР и ЛНР на вот такие своеобразные образовательные смены. Длительность смены 10 дней. Ребята приезжают в возрасте от 12 до 17 лет. Наши дети будут жить в „Уральской березке“. Но всю образовательную и развлекательную программы будут курировать преподаватели и сотрудники ЮУРГГПУ», — сообщили URA.RU в пресс-службе университета. В университете отметили, что всего запланировано две образовательных смены. Первая смена начнется 18 июля и закончится 28 июля. Вторая смена начнется 1 августа и закончится 11 числа. Ранее школьники ДНР приехали в Пермь для участия в образовательных сменах. Глава края Дмитрий Махонин в ходе встречи с участниками сообщил, что они смогут проходить курсы подготовки в вузах города дистанционно, а потом попробовать поступить на понравившуюся специальность. Власти Пермского края окажут им в этом поддержку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...