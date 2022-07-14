В Челябинске ждут детей из Донбасса

15 июля 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

Школьники из Донецкой народной республики приедут в Челябинск 18 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 18 июля будут встречать школьников из Донецкой народной республики (ДНР), для которых организуют «Университетскую смену» на базе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ). Как сообщили URA.RU в пресс-службе университета, смена будет идти 10 дней. «Это большой проект министерства просвещения РФ, когда 33 вуза на территории России принимают детей с ДНР и ЛНР на вот такие своеобразные образовательные смены. Длительность смены 10 дней. Ребята приезжают в возрасте от 12 до 17 лет. Наши дети будут жить в „Уральской березке“. Но всю образовательную и развлекательную программы будут курировать преподаватели и сотрудники ЮУРГГПУ», — сообщили URA.RU в пресс-службе университета. В университете отметили, что всего запланировано две образовательных смены. Первая смена начнется 18 июля и закончится 28 июля. Вторая смена начнется 1 августа и закончится 11 числа. Ранее школьники ДНР приехали в Пермь для участия в образовательных сменах. Глава края Дмитрий Махонин в ходе встречи с участниками сообщил, что они смогут проходить курсы подготовки в вузах города дистанционно, а потом попробовать поступить на понравившуюся специальность. Власти Пермского края окажут им в этом поддержку. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске 18 июля будут встречать школьников из Донецкой народной республики (ДНР), для которых организуют «Университетскую смену» на базе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ). Как сообщили URA.RU в пресс-службе университета, смена будет идти 10 дней. «Это большой проект министерства просвещения РФ, когда 33 вуза на территории России принимают детей с ДНР и ЛНР на вот такие своеобразные образовательные смены. Длительность смены 10 дней. Ребята приезжают в возрасте от 12 до 17 лет. Наши дети будут жить в „Уральской березке“. Но всю образовательную и развлекательную программы будут курировать преподаватели и сотрудники ЮУРГГПУ», — сообщили URA.RU в пресс-службе университета. В университете отметили, что всего запланировано две образовательных смены. Первая смена начнется 18 июля и закончится 28 июля. Вторая смена начнется 1 августа и закончится 11 числа. Ранее школьники ДНР приехали в Пермь для участия в образовательных сменах. Глава края Дмитрий Махонин в ходе встречи с участниками сообщил, что они смогут проходить курсы подготовки в вузах города дистанционно, а потом попробовать поступить на понравившуюся специальность. Власти Пермского края окажут им в этом поддержку.