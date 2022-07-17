17 июля 2022

Школьники из ДНР приехали в Челябинск. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие детей из Донецка. Челябинск
Школьники приехали в Челябинск для участия в «Университетской смене» Фото:
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Школьники Донецкой народной республики (ДНР) 18 июля приехали в Челябинск для участия в «Университетской смене». Как сообщил корреспондент URA.RU с места событий, ребят встретили на вокзале, и повезли к месту проживания.

Всего в Челябинск из ДНР приехало 48 школьников. На вокзале их встретили активисты, волонтеры, и символ знаний — мудрый филин. После ребят повезли в лагерь «Уральская березка», где они будут проживать.

«Университетская смена» проходит во многих городах России. В Челябинске она будет проходить на базе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ). Всего будет две образовательные смены. Первая начнется 18 июля и закончится 28 июля. Вторая смена пройдет с 1 по 11 августа.

В настоящий момент территория ДНР полностью освобождена от украинских националистов. Это произошло благодаря проведению специальной операции. Как заявили в Кремле, действия российских военных носят освободительный характер. На сегодняшний день освобождено свыше 200 населенных пунктов.

Донецкие дети. Челябинск
В Челябинск приехало 48 школьников из ДНР
Фото:

Донецкие дети. Челябинск
Фото:
Донецкие дети. Челябинск
Фото:

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Школьники Донецкой народной республики (ДНР) 18 июля приехали в Челябинск для участия в «Университетской смене». Как сообщил корреспондент URA.RU с места событий, ребят встретили на вокзале, и повезли к месту проживания. Всего в Челябинск из ДНР приехало 48 школьников. На вокзале их встретили активисты, волонтеры, и символ знаний — мудрый филин. После ребят повезли в лагерь «Уральская березка», где они будут проживать. «Университетская смена» проходит во многих городах России. В Челябинске она будет проходить на базе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ). Всего будет две образовательные смены. Первая начнется 18 июля и закончится 28 июля. Вторая смена пройдет с 1 по 11 августа. В настоящий момент территория ДНР полностью освобождена от украинских националистов. Это произошло благодаря проведению специальной операции. Как заявили в Кремле, действия российских военных носят освободительный характер. На сегодняшний день освобождено свыше 200 населенных пунктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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