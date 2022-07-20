Путин вызвал Германа Грефа на разговор

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Путин на АСИ. Москва, путин владимир
Путин вызвал главу Сбербанка России «на разговор» Фото:

Президент России Владимир Путин «вызвал на разговор» не ответившего на его звонок главу Сбера Германа Грефа. Об этом он заявил в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени»

«Герман Оскарович (Греф), вы мне звонили, я вам перезвонил, но вы уже улетели в командировку. Подойдите ко мне сюда потом», — обратился президент РФ к Грефу. Это произошло в прямом эфире телеканала «Россия 24». Также Путин попросил подойти к нему главу РЖД.

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Президент России Владимир Путин «вызвал на разговор» не ответившего на его звонок главу Сбера Германа Грефа. Об этом он заявил в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени» «Герман Оскарович (Греф), вы мне звонили, я вам перезвонил, но вы уже улетели в командировку. Подойдите ко мне сюда потом», — обратился президент РФ к Грефу. Это произошло в прямом эфире телеканала «Россия 24». Также Путин попросил подойти к нему главу РЖД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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