Путин вызвал Германа Грефа на разговор

20 июля 2022 в 19:24 Размер текста - 17 +

Путин вызвал главу Сбербанка России «на разговор» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин «вызвал на разговор» не ответившего на его звонок главу Сбера Германа Грефа. Об этом он заявил в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени» «Герман Оскарович (Греф), вы мне звонили, я вам перезвонил, но вы уже улетели в командировку. Подойдите ко мне сюда потом», — обратился президент РФ к Грефу. Это произошло в прямом эфире телеканала «Россия 24». Также Путин попросил подойти к нему главу РЖД. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин «вызвал на разговор» не ответившего на его звонок главу Сбера Германа Грефа. Об этом он заявил в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени» «Герман Оскарович (Греф), вы мне звонили, я вам перезвонил, но вы уже улетели в командировку. Подойдите ко мне сюда потом», — обратился президент РФ к Грефу. Это произошло в прямом эфире телеканала «Россия 24». Также Путин попросил подойти к нему главу РЖД.