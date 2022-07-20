Артисты взорванного ВСУ театра в Мариуполе откроют новый сезон

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Артисты взорванного в Мариуполе театра не унывают и готовятся к новому сезону Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Артисты взорванного ВСУ Мариупольского театра готовится к началу нового сезона, который предварительно стартует 10 сентября. Об этом рассказал руководитель драмтеатра Игорь Соломин.

«Сейчас труппа театра готовится к началу нового сезона и показу спектаклей в другом здании, которое тоже нужно восстанавливать. Тем не менее, в театре рассчитывают начать новый сезон 10 сентября — артисты ждут возможности вновь начать дарить радость горожанам и приобщать их к высокому искусству», — сообщил корреспонденту URA.RU руководитель драмтеатра. Также он уточнил, что на восстановление взорванного театра уйдет много лет.

Ранее URA.RU писало, что следствие пришло к выводу, что взрыв в здании драматического театра в Мариуполе в марте этого года произошел внутри, а утверждения о российском авиаударе являются фейком. При взрыве в драматическом театре в Мариуполе 16 марта погибло 14 человек.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения

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Артисты взорванного ВСУ Мариупольского театра готовится к началу нового сезона, который предварительно стартует 10 сентября. Об этом рассказал руководитель драмтеатра Игорь Соломин. «Сейчас труппа театра готовится к началу нового сезона и показу спектаклей в другом здании, которое тоже нужно восстанавливать. Тем не менее, в театре рассчитывают начать новый сезон 10 сентября — артисты ждут возможности вновь начать дарить радость горожанам и приобщать их к высокому искусству», — сообщил корреспонденту URA.RU руководитель драмтеатра. Также он уточнил, что на восстановление взорванного театра уйдет много лет. Ранее URA.RU писало, что следствие пришло к выводу, что взрыв в здании драматического театра в Мариуполе в марте этого года произошел внутри, а утверждения о российском авиаударе являются фейком. При взрыве в драматическом театре в Мариуполе 16 марта погибло 14 человек. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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