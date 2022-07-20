Слуцкий указал Пентагону на ошибки США из-за Украины

21 июля 2022 в 02:00 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий посоветовал главе Пентагона заняться подсчетом ошибок США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американскому министру обороны Ллойду Остину необходимо подсчитать ошибки США, он «отдалился от реальности», делая голословные заявления по поводу российской спецоперации на Украине. Об этом заявил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия допустила „просчет“, решив, что „может продержаться дольше Украины“. Господин Остин явно отдалился от реальности <…>. Глава Пентагона лучше бы занялся подсчетами ошибок США», — написал политик в своем telegram-канале. Он сообщил, что ранее Остин заявлял, что якобы власти России допустили просчет, когда решили, что Киев не сможет долго противостоять РФ в ходе российской спецоперации. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В рамках нее Запад оказывает масштабную военную помощь ВСУ. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Американскому министру обороны Ллойду Остину необходимо подсчитать ошибки США, он «отдалился от реальности», делая голословные заявления по поводу российской спецоперации на Украине. Об этом заявил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия допустила „просчет“, решив, что „может продержаться дольше Украины“. Господин Остин явно отдалился от реальности <…>. Глава Пентагона лучше бы занялся подсчетами ошибок США», — написал политик в своем telegram-канале. Он сообщил, что ранее Остин заявлял, что якобы власти России допустили просчет, когда решили, что Киев не сможет долго противостоять РФ в ходе российской спецоперации. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В рамках нее Запад оказывает масштабную военную помощь ВСУ. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида.