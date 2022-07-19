Власти ХМАО потратят 1,5 миллиарда на воду в Сургуте

Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа — Югры опубликовал два тендера, связанных с водоочистными сооружениями Сургута. Соответствующая заявка размещена на едином портале госзакупок.
«Согласно первой закупке, компании предстоит провести реконструкцию очистных сооружений канализационных сточных вод Сургута и строительство новый блок ультрафиолетового обеззараживания. Начальная цена: 1,2 миллиарда рублей», — говорится в описании тендера.
Второй лот представляет собой постройку сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями. Максимальная цена 362 миллиона рублей.
Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа — Югры опубликовал два тендера, связанных с водоочистными сооружениями Сургута. Соответствующая заявка размещена на едином портале госзакупок. «Согласно первой закупке, компании предстоит провести реконструкцию очистных сооружений канализационных сточных вод Сургута и строительство новый блок ультрафиолетового обеззараживания. Начальная цена: 1,2 миллиарда рублей», — говорится в описании тендера. Второй лот представляет собой постройку сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями. Максимальная цена 362 миллиона рублей. Ранее URA.RU сообщало, что дожди часто являются причиной затопления дорог в Сургуте. Настолько, что сургутяне назвали город «новой Венецией».