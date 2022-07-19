19 июля 2022

Власти ХМАО потратят 1,5 миллиарда на воду в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Подтопленная улица Шефская. Екатеринбург, затопленная улица, потоп, подтопление, улица шефская
В Сургуте реконструируют очистные сооружения и построят ливневую канализацию. Фото:

Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа — Югры опубликовал два тендера, связанных с водоочистными сооружениями Сургута. Соответствующая заявка размещена на едином портале госзакупок.

«Согласно первой закупке, компании предстоит провести реконструкцию очистных сооружений канализационных сточных вод Сургута и строительство новый блок ультрафиолетового обеззараживания. Начальная цена: 1,2 миллиарда рублей», — говорится в описании тендера.

Второй лот представляет собой постройку сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями. Максимальная цена 362 миллиона рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что дожди часто являются причиной затопления дорог в Сургуте. Настолько, что сургутяне назвали город «новой Венецией».

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Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа — Югры опубликовал два тендера, связанных с водоочистными сооружениями Сургута. Соответствующая заявка размещена на едином портале госзакупок. «Согласно первой закупке, компании предстоит провести реконструкцию очистных сооружений канализационных сточных вод Сургута и строительство новый блок ультрафиолетового обеззараживания. Начальная цена: 1,2 миллиарда рублей», — говорится в описании тендера. Второй лот представляет собой постройку сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями. Максимальная цена 362 миллиона рублей. Ранее URA.RU сообщало, что дожди часто являются причиной затопления дорог в Сургуте. Настолько, что сургутяне назвали город «новой Венецией».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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