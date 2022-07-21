Жителя ХМАО возмутили условия хранения валюты в «Газпромбанке»

Клиенту предложили выдать наличные только через две недели, когда за их хранение уже придется платить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя Ханты-Мансийска возмутили новые условия хранения валютных сбережений в «Газпромбанке». Банк не только ввел ежедневную плату за наличие крупных сумм на счету, предупредив об этом за день, но и отказался сразу обналичить деньги. Об этом URA.RU рассказал сам возмущенный клиент.

«Банк прислал мне сообщение, что с 20 июля они вводят ежедневную плату за хранение на счету более 10 тысяч долларов или евро. Написал в поддержку, чтобы снять со счета наличные, но мне предложили выдать деньги только через две недели в долларах — к этому моменту уже должна начисляться плата. Такое ощущение, что мы снова в 90-х, когда у людей после „павловской“ реформы на счетах сгорели деньги. Процент плати, снять не можешь», — возмутился в разговоре с корреспондентом URA.RU мужчина.

При этом на вопрос клиента о том, будут ли в течение двух недель, пока банк готовит наличные, начисляться плата за хранение денег на счету, в поддержке так и не ответили (скриншоты переписки есть в распоряжении URA.RU). Специалист банка лишь извинился за неудобства и попрощался.

Агентство направило официальный запрос в пресс-центр «Газпромбанка» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Сургута возмутилась тем, что не смогла купить валюту по курсу, указанному в приложении Сбербанка. По словам женщины, банк продает доллар на 12 рублей дороже установленного ими же обменного курса.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам