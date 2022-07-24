Ройзман распространит книгу, которую изымают из библиотек

Евгений Ройзман поддержал детскую писательницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поддержал детскую писательницу Ольгу Колпакову, чью книгу «Полынная елка» изымают из библиотек Екатеринбурга, и пообещал распространить ее произведение. Об этом Ройзман заявил в своем официальном telegram-канале.

«Я написал Ольге Колпаковой, попросил книжку и мне сегодня ее уже принесли в музей. Я прочитаю ее и напишу. Постараюсь сделать так, чтоб ее прочитали больше людей», — рассказал Ройзман.

Доцент УрГПУ Иван Попп нашел в книге «Полынная елка» оправдание наступления фашистов в годы Великой отечественной войны и «либерально-европейское направление». В своей работе Попп пишет, что текст книги противоречит целям стратегии государственной национальной политики до 2025 года.

Ранее URA.RU сообщало, что Ольга Колпакова пожаловалась на результаты экспертизы, которую провел доцент УрГПУ. После того как книгу начали изымать из екатеринбургских библиотек детская писательница отправила запрос в правительство Свердловской области с просьбой прокомментировать данный факт.